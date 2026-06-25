Гълъб Донев за бюджета: Залагаме на реализъм и точни числа

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев гостува в БНТ, където коментира Бюджет 2026 и съобщи, че в него се залага преди всичко на реализма, почтеността, диалогичността, но най-вече на точните и реални числа.

“От 2021 г. дефицитите са започнали да играят лоша шега, трябвало е да правят икономии, но са го оставяли за следващите”, каза още вицепремиерът.

По думите му новият бюджет за настоящата година, макар и закъснял, вече се изпълнява.

Донев уточни, че дефицитът, който се обяви от 5,7% е заедно с 1,7 млрд. евро допълнително. По думите му, ако не са били дефицитите, направени от кабинетите “Желязков“ и “Гюров“ бюджетът е щял да е с процент и нещо по-нисък.

"Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. В него продължаваме заложените политики от предходните правителства", подчерта министърът на финансите и добави:

"В Министерство на финансите смятаме, че трябва да попитаме Евростат за проектите, които са започнати, без да има предвидени средства за тях. Влезли сме с коректни данни в еврозоната пред ЕК, но заметеното под килима, ще попитаме Евростат към коя година се отнася или ще се прехвърли за 2026 г. Това са проекти, които са започнати, но неплатени".

Опозицията трепери от страх

Според Донев опозицията “трепери от страх” да не би хората да разберат “какви са ги надробили”. Те искали, по думите на министъра, да се заметат техните решения, довели до дефицит от 7,5%, който с мерки го сваляли на 5,7%.

Въпреки негативните данни, Гълъб Донев успокои: "Хората да са спокойни, ще се справим с това трудно положение. Можехме да слезем под 3%, ако ги нямаше тези недофинансирани проекти на общините".

Финансовият министър беше категоричен, че социалните плащания не се замразяват и даде пример с пенсиите по швейцарското правило. “Увеличаваме обхвата на семействата, които получават детски надбавки. Обратните твърдения са неверни. За минималната работна заплата трябва да се разработи механизъм за изчисленията ѝ. Всичко, което се коментира за бюджета не е истина“.

За осигуровките на държавните служители, Донев заяви, че това е една от мерките, които са заложени,

“Винаги, когато дойде време за избори, политиците започват с тази тема, че държавните служители не си плащали осигуровките. Нашето предложение е малко по-радикално. Финансовата логика за хазната ще дойде най-рано през 2028 година”, каза още Донев.