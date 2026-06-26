ДПС остро осъжда намерението да се закрие Комисията по досиетата

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов съобщи в декларация от името на парламентарната група, че разбират предизвикателствата, пред които настоящите управляващи са изправени във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет, но има неща, които няма как да бъдат оценявани като мерки за икономии, когато хиляди български граждани – християни и мюсюлмани, и техните семейства са заплатили с живота си, със здравето си, с разбити животи, разделени семейства и деца, белязани за цял живот в тоталитарната комунистическа система.

Декларацията е във връзка с плановете на правителството в срок до 15 септември 2026 г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежността на български граждани към “Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаването на дейността ѝ към Държавна агенция “Архиви“.

“ДПС остро осъжда намерението на управляващите тихомълком да закрият Комисията по досиетата“, заяви Атанасов и беше категоричен, че тези действия представляват антидемократичен опит за заличаване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и участниците в тях”, каза още депутатът.

Анастасов добави, че “опитите за скриване на репресиите и главните им извършители, за мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване, т.нар. “възродителен процес”, за концлагерите за репресии на противници на комунизма“.

Недомислена грешка

Депутатът добави: “И докато 36 години демократичната общност не намери сили да проведе лустрация и да разкрие зависимостите, наследени от службите на комунистическия режим, ДПС го направи вътрешнопартийно”.

Анастасов подчерта, че днес ПГ на ДПС няма нито един агент на ДС, няма дори и един кандидат за народен представител с такава принадлежност. “Няма и да допусне и в бъдеще да има нито един, защото партията ни е родена от болката на най-голямото престъпление на тоталитарния комунистически режим и ние дължим истината на малцината оцелели от репресивната система и най-вече на техните деца и внуци“, каза още Анастасов.

С този акт ДПС не търси разделителни линии в обществото, а точно обратното, се казва още в декларацията. “Докато всички престъпления и престъпници на тоталитарния режим не станат публични, отворените рани в тъканта на българското общество ще продължават да болят, кървят и да ни разделят“, обясни Анастасов.

От името на ДПС той настоя за широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата и обсъждане на идеята на Съюза на репресираните от комунистическия режим за създаване на музей на тоталитарните режими и създаване на институт за национална памет, който да допълни работата на Комисията по досиетата.

Депутатът цитира и патриарха на българската литература Иван Вазов: “Важно е за един народ да познава миналото си”.