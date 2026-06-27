Офталмолог: Силното слънце уврежда и очите

Д-р Наталия Боцевска, офталмолог в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" дава важни съвети за силното слънце и каква защита трябва да предоставим и на очите си.

“През лятото алергените и бактериалните инфекции, които могат да засегнат очите са риск, поради високите температури и струпването на хора около басейните и морския бряг”, каза в интервю за БНР д-р Боцевска и добави, че слънцето уврежда не само кожата, но и очите.

Ултравиолетовите лъчи засягат както предния, така и задния очен сегмент. "Най-често се увреждат роговицата, конюнктивата и лещата, но при директно и продължително гледане към слънцето може да пострада и ретината”, казва още специалистът. Според офталмолога най-уязвими са децата и младите хора. "При възрастните хора лещата вече не е толкова прозрачна и пропуска по-малко светлина. По-голямото количество UV-лъчи достига до окото именно при малките деца и младите хора."

Риск от инфекции

Плуването в морето или басейна може да доведе до зачервяване, парене и сълзене на очите. По думите на д-р Боцевска хлорът, солената вода, пясъкът и микроорганизмите могат да причинят раздразнение и инфекции. Тя посъветва след къпане очите да се изплакнат с чиста вода, по необходимост да се използват и изкуствени сълзи.

Особено внимание трябва да обърнат хората, които носят контактни лещи. "Контактните лещи никога не трябва да влизат в контакт с вода. Това е едно от най-важните правила за предпазване от акантамебен кератит."

Д-р Боцевска обобщава няколко основни препоръки - сред основните е носене на качествени слънчеви очила с UV защита; използвайте шапка с козирка или широка периферия; избягвайте продължителното излагане на силно слънце в обедните часове; при сухота използвайте изкуствени сълзи; не плувайте с контактни лещи; при зачервяване, болка или намалено зрение незабавно потърсете офталмолог. "Всички очни възпаления са различни и лечението е строго индивидуално. То трябва да бъде назначено след внимателен преглед от специалист”, казва д-р Боцевска и подчерта, че навременната профилактика и правилна грижа предпазват очите от сериозни увреждания.