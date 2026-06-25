Времето в началото на юли: Слънце и летни дъждове, за Джулая ще е хубаво

Главното явление за Балканите ще бъдат следобедните разхлаждащи валежи в планинските части, с много слънце и температури 30-37 градуса в нашата страна. Най-топлата балканска столица ще бъде Белград с температури в събота и неделя около 37-38 градуса. Това каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

Той уточни, че в София максималните температури ще се задържат около 30 градуса.

Спасение от горещините край морето

"При южните ни съседи температурите ще достигнат до 34 градуса. Влиянието на морето дава по-ниски температури с по-прохладно време. По нашето Черноморие температурите ще бъдат около 28 градуса, слабо вълнение и температури на морската вода - 22-23 градуса", каза Янков пред Bulgaria ON AIR.

Синоптикът посочи, че в планините ще има слънце: "Туристите да вземат под внимание слънчевите изгаряния високо в планината. Следобед ще има слаби превалявания, обичайни за планинските райони".

Янков уточни, че в събота в Западна Европа температурите ще бъдат високи, като най-топлата европейска столица ще бъде Париж с температури около 40 градуса.

"В неделя ще премине атмосферен фронт, който ще е западно-европейските страни и късно вечерта - през Германия. В неделя най-топлата европейска столица ще бъде Берлин с очаквана температура 40 градуса", уточни синоптикът.

Температурите през следващата седмица бързо ще спаднат.

Слънце, последвано от летни дъждове и захлаждане

"При нас в началото на седмицата ще има много слънце, особено в понеделник. Следобед във вторник започват валежи с условия за градушки в Западна България. Количествата ще са между 20 и 30 литра на квадратен метър за денонощие, във вторник и сряда. Температурите ще се задържат между 29 и 34 градуса", увери Янков.

От четвъртък започва стабилизиране на въздушната маса над Балканите. Температурите ще бъдат между 30 и 35 градуса, със слаби превалявания в планинските райони.

"Това е времето до 4-5 юли. На 1 юли времето ще е приятно, без облаци. Ще може да се наблюдава изгревът", коментира още синоптикът.