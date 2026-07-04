Алтернативата на пластмасата е безвредна за здравето

Въздухът и природата се замърсяват, но благодарение на AI успяваме да се насочим към правилни решения, с които щадим и съхраняваме планетата.

“Може да звучи загадъчно и плашещо, но AI знае как правилно да подходим. Имаме генериран ефект за седмици, а на учените би отнело години проучвания. Това обясни в съботното издание на "България сутрин" предприемачът Пенчо Малинов.

Замърсяване на природата

40% от пластмасата, която се произвежда, е за опаковки за еднократна употреба. Алтернатива на това са компостеруемите материали - от захарна тръстика, царевично нишесте, където крайният продукт е компост, който се генерира за няколко седмици.

"В природата това би се компостирало по същия начин, в зависимост от микроорганизмите, които се хранят с продукта. Ако попадне в природата, микроорганизмите нямат такава наситеност, разграждането ще е по-бавно от специално изградените инсталации, но няма да е за 400 години като пластмасата", каза предприемачът за Bulgaria ON AIR.

Безвредни и за човека

Веществата, от които се правят алтернативни на пластмасата прибори за еднократна употреба, не са опасни за хората, нито при нагряване или охлаждане.

Чаша от царевично нишесте изглежда като пластмасова, единственият недостатък, ако е от 100% нишесте е, че не може да се сипват напитки по-топли от 40 градуса.

"Научили сме се, усвояваме го, дори ценово се доближаваме до обикновените пластмасови опаковки", каза още Малинов.