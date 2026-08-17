Николай Василев: Еврото няма връзка с инфлацията, кабинетът "Радев" ми е соц

Николай Василев, бивш министър на икономиката, е на мнение, че представеният Бюджет 2026 е “най-лошият” от този на Жан Виденов, но подчерта, че план-сметката за следващата година може да бъде и по-лоша.

“Голямо противоречие е да внесеш бюджет с огромен дефицит и нулеви реформи, а същевременно да внесеш програма и да кажеш, че имаш балансиран бюджет - все едно националният ни отбор, който никакъв го няма, да каже, че догодина ще е световен шампион“, коментира още Василев.

По думите му едно от малкото позитивни неща на кабинета е пълното му мнозинство и наличието на управленска програма. Василев обаче подчерта липсата на ярки идеи, които за заменени с клишета и празни приказки.

“Това е едно ляво, социалистическо правителство, всичко ми е соц“, каза още Василев.

Еврото и инфлацията

Икономистът е на мнение, че въвеждането на еврото не е причина за по-високата инфлация в България. Василев не е съгласен и с твърдението, че цените са станали двойни.

“България остава най-евтината държава в ЕС по всички показатели. Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли да държат цените си едни и същи? Това са нормални икономически процеси, иска ми се да не се плашим с дребни проблеми. Накратко - България няма голям проблем с цените и инфлацията, а ако има, това не е свързано с еврозоната”, каза пред bTV Василев.

Експертът добави, че вярва в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. “Няма никакви причини държавата да се меси и да контролира цени. Вдигането на цени и хотели е нормално пазарно поведение, то не е престъпно. Бизнесмените, които следят парите и вдигат цените при високо търсене, те не са чорбаджии, изедници“, допълни финансистът.

Той пожела всички хотели да са пълни и на високи цени, за да има туризмът големи приходи от богатите чужди туристи на “Евровизия”.

"Оставете туризма да печели. Пожелавам хотелите да са пълни с богати чужденци, в което се съмнявам, а не да останат празни. Като има наплив на туристи, е нормално и цените да се вдигнат. Не виждам причини да защитаваме бедните германски туристи. Другото е държавен комунизъм като в Северна Корея или Куба”, добави Василев.