След повече от четири години военни действия Русия е понесла тежки загуби в резултат на мащабната си инвазия в Украйна. На 1 юли Центърът за стратегически и международни изследвания публикува доклад, в който се посочва, че Руската федерация е претърпяла 1,4 милиона жертви на бойното поле. В доклада на CSIS се отбелязва също, че само през 2026 г. загубите на Русия са били значителни, като средно на месец руските сили са понасяли около 30 000 жертви. CSIS оценява, че съотношението между руските и украинските военни жертви е достигнало приблизително 8:1. Въпреки тези загуби, Институтът за изследване на войната установи, че Руската федерация „не е успяла да постигне никакви оперативно значими успехи“ по време на пролетните и летните си офанзиви през тази година, пише за Forbes старши сътрудникът Марк Темницки.

Руската федерация е претърпяла и допълнителни загуби. Business Insider съобщи, че Украйна е повредила или унищожила „около половината от военните кораби на руския флот“ в Черно море и че Русия е загубила "поне две трети от танковете си, откакто започна инвазията си в Украйна". Междувременно Атлантическият съвет установи, че Руската федерация е загубила десетки милиарди долари от приходи от нефт и газ. Освен това Русия е загубила милиарди долари поради санкциите, наложени от международната общност. Накрая, Украйна е използвала дронове, за да нанесе удари по руски нефтопреработвателни и газопреработвателни заводи, което е довело до повишение на цените на горивата в Русия.

В резултат на тези загуби управителката на Руската централна банка Елвира Набиулина предупреди, че Русия може да се сблъска с недостиг на работна ръка. Руският президент Владимир Путин също призна, че Руската федерация е изправена пред икономическо забавяне.

"Войната на Русия срещу Украйна през последните около шест месеца доведе до постоянни ежедневни неудобства за руския народ", каза в интервю Андрю Д’Аниери, заместник-директор в Центъра за Евразия към Атлантическия съвет. "Цените на горивото се повишиха в резултат на украинските удари по нефтопреработвателните и газопреработвателните заводи. Същите тези удари доведоха до нормиране на бензина и недостиг за автомобилите. Междувременно набезите с дронове срещу военни съоръжения редовно забавят десетки полети в цяла Русия. По същия начин са затворени летните лагери и популярните ваканционни дестинации в окупирания Крим. Накрая, инфлацията в Русия отново се повишава."

"Медуза" съобщи на 24 юни, че "руските власти обсъждат нова вълна на мобилизация след изборите за Държавната дума" тази есен. След това Институтът за изследване на войната написа на 28 юли, че "според информации служители на Кремъл обмислят широк спектър от варианти в подкрепа на евентуална мобилизация."

Путин за последно обяви частична мобилизация на 300 000 резервисти през септември 2022 г.,

когато Русия се опитваше да спечели територия в Украйна. Почти един милион руснаци избягаха от страната през годината след инвазията. Оттогава Руската федерация се опитва да стимулира доброволците, като предлага бонуси при набиране, увеличава заплатите и предоставя данъчни облекчения. Въпреки това The Wall Street Journal съобщи на 2 август, че доброволческото набиране в Русия е в застой.

"Руснаците като цяло са уморени от войната и искат тя да приключи", каза д-р Брайън Тейлър, директор на Института "Мойнихън" за глобални въпроси към Университета в Сиракуза. "Те добре осъзнават, че пълномащабната война срещу Украйна, започнала през 2022 г., вече е продължила по-дълго от "Великата отечествена война" срещу нацистка Германия. Тази умора от войната обаче не означава, че руснаците искат мир на всяка цена или че ще протестират срещу войната."

Проучване, проведено от Центъра „Левада“ и публикувано през март, установи, че 67% от анкетираните руснаци смятат, че в момента са необходими мирни преговори с Украйна. Освен това само 24% от анкетираните участници смятат, че руските военни действия в Украйна трябва да продължат.

Въпреки това боевете продължават. Някои експерти прогнозират, че ако се стигне до мобилизация, тези допълнителни руски войски ще бъдат използвани за кампанията на Путин в Донбас. The Moscow Times съобщи, че Путин "възнамерява да си осигури пълен контрол над региона Донбас в източна Украйна". Според изчисления на Ройтерс, базирани на руски оценки, Руската федерация контролира повече от 90% от територията на Донбас, която се състои от Донецката и Луганската области (региони) на Украйна.

По същия начин Тейлър заяви, че Путин остава решен войната в Украйна да продължи. Той отбеляза, че целта на Путин е да превземе Донбас, "въпреки огромните загуби, които руснаците са понесли през последните четири години и половина". Той добави обаче, че "нов приток на руски войски е малко вероятно да промени значително хода на войната".

Все пак не е ясно дали и кога ще се състои поредната мобилизация в Русия. Известно е обаче, че загубите на Руската федерация са се увеличили през тази година и че руската икономика започва да изпитва напрежение. Остава да се види какво влияние, ако изобщо има такова, ще окаже това върху решението на руското правителство за мобилизация.

Наблюдателите на войната между Русия и Украйна, поддръжниците на Украйна и анализаторите на Русия ще продължат да следят внимателно ситуацията, особено предвид подготовката на Русия за изборите за Държавната дума през септември. Това е събитие, което „Медуза“, Институтът за изследване на войната и други са посочили като вероятен повод за мобилизация в Русия, ако такава се състои.