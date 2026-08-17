Скандал в Гърция: Наши дават незаконно квартири под наем в Халкидики

Скандал избухна в Гърция, след като стана ясно, че българи отдават незаконно имотите си в Северна Гърция под наем. Хотелиерите настояват за масирани проверки на чужденците.

За поредна година гърците и местната власт протестират срещу

българите собственици на имоти там, които ги отдават на туристи, без да плащат данък.

За разлика от тях гърците плащат високи налози и са подложени на неепрекъснати проверки от министерството на туризма. Цените при гърците са много по-високи, предава БНР.

В цялата яка от Александруполис до Солун и в района на Катерини се предлагат за временно наемане къщи и вили, собственост на граждани на други балкански страни.

Предлагането и резервирането става на сайтове в чужбина,

което гръцката данъчна служба не може да контролира.Освен това наемателите се представят за приятели или роднина на собственика и не подлежат на санкции.

Заместник-кметът на Александруполис Петрос Кириакидис съобщава, че половината от апартиментите, наемани от туристите са в сивия сектор.

Турците пък инвестират в скъпи хотели и ресторанти в центъра на града. Техните собственици са от турски произход, но с българско гражданство, което им дава права на европейски граждани.

От съюза на хотелиерите на Халкидики посочват, че

балкански собственици предлагат нелегално повече от 30 хиляди стаи.

Туристите ги предпочитат, защото цените са много по-ниски, отколкото на гърците. Властите настояват за промени в закона и масирани проверки върху имотите на чужденците.