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Млад мъж скочи от висок блок в Благоевград, син е на известни хотелиери

38-годишният е скочил през прозореца на банята докато майка му е била в една от стаите

18.08.2026 | 11:36 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Млад мъж скочи от четвъртия етаж на жилищен блок в Благоевград, съобщи "Струма". 

38-годишният мъж  е в шоково състояние в реанимацията на МБАЛ Благоевград, лекарите водят битка за живота му. Има множество травми, състоянието му е критично. 

Мъжът е син на известна фамилия хотелиери в областния център. Той е скочил през прозореца на банята, докато майка му е била в една от стаите. Семейството наскоро се е върнало от Германия.

Младият мъж е незрящ.  

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