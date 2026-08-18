Млад мъж скочи от висок блок в Благоевград, син е на известни хотелиери

Млад мъж скочи от четвъртия етаж на жилищен блок в Благоевград, съобщи "Струма".
38-годишният мъж е в шоково състояние в реанимацията на МБАЛ Благоевград, лекарите водят битка за живота му. Има множество травми, състоянието му е критично.
Мъжът е син на известна фамилия хотелиери в областния център. Той е скочил през прозореца на банята, докато майка му е била в една от стаите. Семейството наскоро се е върнало от Германия.
Младият мъж е незрящ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.