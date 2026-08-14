На 21 години тя вече е посетила почти всяка държава в света

Още от съвсем малка София Лий знае, че иска да постави световен рекорд, макар дълго време да не е сигурна какъв точно. След като на 13 години пътува сама до Коста Рика обаче, в главата ѝ се ражда нова идея.

Година по-късно тя научава за рекорда за най-млад човек, посетил всяка държава в света - цел, която според Лий съчетава любовта ѝ към пътуванията със страстта ѝ към предизвикателствата.

В продължение на години София признава, че оставя идеята на заден план, но междувременно продължава да обикаля света сама. На 17 вече започва да гледа сериозно на рекорда, тъй като дотогава е посетила над 50 от 195-те държави, признати от Организацията на обединените нации.

Младата пътешественичка обаче бързо разбира, че за титлата е необходимо много повече от това просто да заяви, че е била на дадено място.

"Осъзнах, че са необходими много доказателства, предварително планиране и подготовка, за да може Guinness World Records изобщо да те допусне до кандидатстване за рекорд. Така че в този момент трябваше отново да посетя много от държавите и да събера всички необходими доказателства", разказва Лий пред People.

Само шест държави я делят от рекорда

Оттогава София, която вече е на 21 години, пътува постоянно и е успяла да отметне почти всяка държава от списъка. Когато списанието разговаря с нея в средата на юли, ѝ остават само шест, за да спечели титлата.

"Надявам се да приключа този месец - в края му или най-късно в началото на следващия. Най-трудните държави за посещение оставих за края на опита за световния рекорд, най-вече защото визите са по-скъпи, а и местата са малко по-опасни."

Сред последните дестинации в списъка ѝ са африкански държави като Мали и Чад, както и Венецуела, която наскоро преживя поредица от опустошителни земетресения.

Макар Guinness World Records да изисква от кандидатите за рекорда единствено действително да стъпят във всяка държава, за София това не е достатъчно. Тя смята едно място за истински "посетено" едва когато е преживяла нещо значимо там.

"Да опитам местната кухня, да поговоря с човек от страната или да видя местна забележителност, нещо значимо за това място... например природен или исторически обект - обикновено се старая да преживея нещо подобно", обяснява тя.

Сред любимите дестинации на Лий са Казахстан, Узбекистан, Монголия, Афганистан и Пакистан. И макар пътуванията да са ѝ подарили преживявания, до които много хора никога няма да се докоснат, животът в постоянно движение има и своята цена.

Светът вместо типичните ученически години

"Определено има много неща, които съм пропуснала. Например никога не съм имала типичното преживяване от училищните години. Това е една от трудните страни, с които трябва да се справяш, когато пътуваш в продължение на много години", признава София

Вместо училищни балове, дипломирания и семейни рождени дни обаче Лий получава нещо съвсем различно - приятелства и връзки с хора по целия свят.

"Имам приятели в Индия, приятели в Гана и навсякъде по света. Да имаш такава глобална мрежа от хора и възможността да разговаряш с хора от целия свят, от толкова различни държави, е наистина невероятно", споделя тя

А за онези, които също искат да излязат навън и сами да опознаят света, София има прост съвет - просто да се впуснат в приключението.

"Честно казано, бих казала, че светът е много по-малко страшен, отколкото изглежда в медиите. Мисля, че колкото повече започваш да пътуваш, толкова повече виждаш, че във всяка държава, във всяка култура и на всяко място има толкова много истински добри и гостоприемни хора."