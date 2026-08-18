Денков: Ти да видиш, фашизмът идва от либералния свят

Бившият премиер акад. Николай Денков коментира как “тролските фабрики и дежурни медийни говорители” обясняват как “Путинова Русия е антифашистка държава, а фашизмът идвал от либералния свят”.

“Ти да видиш!”, чуди се депутатът от “Продължаваме промяната” във Фейсбук.

“За всеки, който започва да се обърква от тази странна пропаганда, припомням част от признаците на руския фашизъм при Путин (известен още като "рашизъм”)”, пише още Денков и даде пример:

Агресивен краен национализъм

“Нападението над съседни независими държави се оправдава с измислени националистически аргументи. Т.е. нападението над Украйна, например, се определя за нормално и естествено”, пише бившият премиер.

По думите му под “империализъм” се разбира, че “разпадналият се СССР трябва да се възстанови, затова бившите съветски републики и територии трябва да се "приберат". Т.е. след Украйна, да се готвят и другите съседни държави”.

Денков открои и култът към личността на лидера. “Путин е безгрешен владетел, а всички опозиционери са емигранти, затворници или мъртъвци (по неволя). Някои критици падат от високи етажи”.

Ето и останалата част от коментара на Денков:

Войнолюбие и възхвала на насилието.

Армията, войната, оръжията се обявяват за символи на патриотизма и мира. Насилието се приема за норма, а не за престъпление. А всички, които искат справедлив мир, се обявяват за врагове.

Демонизиране на вътрешната опозиция.

Опозиционни политици, независими журналисти, граждански организации и критици на властта като цяло се представят като “предатели“, “еничари“, “чужди агенти“. Когато стане напечено и властта започне да губи почва, опозиционерите стават “петроханци“ и “нацисти“ - за да звучи още по-страшно.

Сливане на православие, национализъм, власт и война.

Часове по религия в училище, които подготвят бъдещите войници. Възхвала на Руската православна църква и нейния патриарх, който пък благославя оръжията и войната, отговорни за смъртта на невинни хора. Колко християнско!

Посочване на постоянен външен враг.

НАТО и Западът са обявени за крайна заплаха. Може би защото всички руски граждани, които бягат от войната, бягат натам.

Държавна пропаганда и контрол върху медиите.

Свободата на словото се забранява, а медиите и журналистите се заменят от тролски фабрики и пропагандисти, които хвалят управляващите, лепят грозни етикети на опозицията, призовават към агресия и насаждат омраза и разделение сред хората. Точно каквото виждаме у нас в последно време.

Политическо насилие и репресии.

Ограничаване на протестите, преследване на опозицията, изхвърляне на всички опозиционни партии от изборите - за всеки случай. Целият държавен апарат - институции, служби, съдебна власт, съучастват на диктатурата. Растат забраните, заплахите и ограниченията за всички граждани.

Някои прилики с България ви се виждат случайни?

Не вярвам в случайните съвпадения. Но вярвам, че ще трябва много повече от пропаганда и лъжи, за да се пречупят и подчинят българските граждани, свикнали вече да живеят, работят и пътуват свободно и в мир. Като всички други европейци.