Нова първа дама: Мелания Тръмп я няма от месец, а Натали Харп е неотлъчно до Тръмп

Според последните доклади, първата дама Мелания Тръмп отсъства от публичното пространство от седмици, пропускайки поредица от важни събития, на които е присъствал съпругът ѝ.

Тя не присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм на 28 юли. Четири дни по-рано тя пропусна вечерята на кореспондентите от Белия дом. А на 22 юли, когато президентът отиде на достойното прехвърляне на останките на четирима починали военнослужещи, първата дама отново я нямаше.

Всъщност последната публична поява на Мелания Тръмп е била на 19 юли, преди близо месец

На тази дата тя се присъедини към съпруга си на финала на Световното първенство по футбол на стадион MetLife в Ню Джърси.

Други участия включват събитието UFC Freedom 250 в Белия дом на 14 юни. А на 13 февруари тя придружи Тръмп на събитие, на което той отдаде почит на специалните агенти, участвали в операцията през януари, при която беше заловен тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро.

Тези появи бяха сред 34-те публични събития, които родената в Словения първа дама е посетила досега през 2026 г., според анализ на снимки на Newsweek. Отделно проучване на Daily Beast установи, че Мелания Тръмп се е появявала публично в 38 дни тази година, което се равнява на приблизително една поява на всеки шест дни.

За сравнение, към този момент по време на първия мандат на Тръмп, първата дама е участвала в приблизително два пъти повече публични събития, според NBC News. Старши съветник каза пред изданието, че Мелания Тръмп "приоритизира резултатите пред публичните появи".

The Independent се е свързал с Белия дом за коментар.

Първата дама, която според съобщенията прекарва значително време във Флорида и Ню Йорк, където Барън Тръмп е записан в колеж, и преди е изчезвала от публичното пространство за продължителни периоди. Тя отсъства приблизително месец между януари и февруари, според Newsweek. Междувременно август исторически е сред по-спокойните месеци във Вашингтон, с относително малко големи публични събития.

А докато Мелания Тръмп остава, асистентката на Тръмп Натали Харп рядко се е отдалечавала далеч от президента

Всъщност, 35-годишната жена е била сред малката група, която се е присъединила към Тръмп на борда на военен самолет, излитащ от Турция през юли, когато останалите хора от екипа му, включително говорителката на Белия дом Карълайн Левит, останаха на самолета "примамка", който е бил под заплаха от Иран.

Харп, която според съобщенията помага за управлението на акаунта на президента в Truth Social, също е пътувала с Тръмп на борда на Marine One на 11 и 16 август. Тя присъства на достойно предаване с президента на 22 юли за военнослужещи, загинали по време на операции в Близкия изток, и придружи Тръмп по време на държавното му посещение в Китай през май - пътуване, на което Мелания Тръмп не е присъствала.

Според репортерите на New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суон, Тръмп смята Харп за една от най-лоялните си помощнички и вярва, че тя никога няма да го изостави.

Твърди се, че тя редовно пише окуражаващи бележки и ги поставя в "личните пространства" на Тръмп. Една от тях гласяла: "Ти си всичко, което има значение за мен." Именно поради тази причина се появиха и спекулации, че двамата може да са любовници.

Отчужденият брат на Харп е описа отношенията ѝ с президента като "много нездравословни".

"Никой президент не е култивирал толкова лоялност сред служителите и служителите на администрацията си, колкото президентът Тръмп; това е доказателство за неговата ангажираност към нашата страна и нейния народ", заяви говорител на Белия дом преди това пред The ​​Independent. "Натали Харп е обичан служител в Белия дом и медиите за фалшиви новини никога няма да разберат какво е да ти се доверяват и да ти се възхищават толкова много, колкото нея."