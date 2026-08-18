Започнаха да арестуват руснаци, които се оплакват от недостиг на гориво по бензиностанциите

Властите в русия започнаха да наказват хората, които се оплакват от недостиг на гориво.

Във Волгоград на 16 юли петима жители на града са подали жалба до председателя на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин, в която описали ситуацията с бензина в града. По-специално, както пише порталът V1.ru, гражданите поискали да се обърне внимание на факта, че представители на градската администрация пълнят резервоарите с карти за гориво, докато ограниченията важат за всички останали.

Но полицията определила записа на подобно видео като "неразрешена публична демонстрация" и задържа всички участници. В крайна сметка един от участниците в акцията, адвокат Алексей Севастьянов, бил осъден на пет дни затвор под претекст за съпротива на полицията, а друг участник бил глобен с 10 000 рубли за участие в масова акция.

Същата глоба била наложена и на жител на Перм - Лев Самоловских, който решил да организира митинг и "публично да изрази мнението си за липсата на автомобилно гориво в търговията на дребно". Той уведомил градската администрация за намерението си да организира акцията и съобщил за това в Telegram канал с 44 абонати. В резултат на това срещу него бил съставен административен доклад за "незаконна агитация".

Кризата с горивата в Русия избухна в началото на лятото поради атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу петролни рафинерии

Според анализ на S&P Global, най-малко 26 предприятия са били изведени от експлоатация, седем от които не са възобновили производството до края на юли.

През август още четири рафинерии са преустановили дейност. Това е довело до спад на руския капацитет за рафиниране на петрол, според оценки на EA Analytics, до най-ниското ниво от май 2002 г. - 3,6 милиона барела на ден.

В началото на август показателят се възстанови до ниво от малко над 4 милиона барела на ден, но остава с 30% под сезонната норма, отбелязаха анализатори на Rystad. В същото време, до края на юли, ситуацията с недостига на бензин се е подобрила. През август обаче Русия беше засегната от втора вълна на горивната криза.

Според Ройтерс, ограниченията за бензиностанциите са били въведени отново в поне 10 региона. Горивото започна да свършва дори в Московска област. В резултат на това властите стартираха кампания за приоритизиране на доставките на бензин за столицата.

Според източници на вестник "Комерсант", до началото на септември горивната криза в Русия може да навлезе в нов етап, тъй като рафинерията в Новополоцк в Беларус - една от двете рафинерии, от които горивото достига до руския пазар - ще влезе в планов ремонт. Няколко големи рафинерии в Русия също са готови да влязат в планов ремонт.