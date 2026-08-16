Това би била втората голяма грешка на Путин след инвазията в Украйна

Руската инвазия в Украйна е в застой на бойното поле, докато войната все повече тежи на руската икономика. В същото време Киев твърди, че е възстановил 745 квадратни километра украинска територия от началото на годината.

В този контекст все повече се говори за нова мобилизация в Москва, въпреки че е малко вероятно тя да се случи преди изборите за Държавна дума в средата на септември. Kiev Post пише за това какви биха били последствията.

Рискван ход

Голяма мобилизация би била втората голяма грешка на Путин след инвазията в Украйна, коментира германският Handelsblatt.

"Вече негативното настроение в Русия може да се превърне в открито недоволство. Рейтингът на одобрение на Путин вероятно би паднал - точно както след първата мобилизация през септември 2022 г. Тогава имаше обществени протести и десетки хиляди руснаци избягаха в чужбина. В застояла икономика би останала още по-малко работна ръка. Освен това не е сигурно, че планът би успял. Украйна неутрализира численото превъзходство на руснаците със своите дронове. Ако Путин сега изпрати два пъти повече войници да атакуват стената от дронове на Украйна, два пъти повече ще загинат."

Изпитание за издръжливост за руснаците и режима

Украинският журналист и войник Павло Казарин коментира в Slawa.tv:

"Самата мобилизация няма да доведе до политически протести или политически действия в Русия. Тя обаче би могла да натовари допълнително административната система, тъй като ще е необходимо да се намерят новобранци, да се призове в армията, да се осигурят униформи, да се транспортират до местоназначението им, да се въоръжат, да се обучават и да се намерят командири за тях. Това би натоварило допълнително обществото, което според проучванията на общественото мнение е уморено от тази война, която продължава вече пет години и което сега трябва да гледа как украинските дронове носят война на територията на Русия."

Не е подходящият момент.

Политологът Абас Галямов съветва Кремъл как да се приложи мобилизацията.

"Както всяка друга непопулярна мярка, мобилизацията - независимо дали е тайна или явна - трябва да се извършва от позиция на сила, а не на слабост."

По думите му Кремъл не бива да свързва мобилизацията с изборите, които, строго погледнато, дори не съществуват като събитие, а с някакъв пробив на фронта.

"Хората трябва да бъдат призовавани в армията, когато видят възможност за бърза победа. Тогава всичко ще върви много по-лесно. ... Но докато правителството няма какво да покаже в резултат на усилията си, е по-добре да не се налага допълнително бреме върху населението", казва той.

Победоносното настроение си отиде

Утре се навършва една година от срещата на Путин с Тръмп в Аляска. Бившият дипломат Лана Серкал описва в украинския вестник "Украинска правда" как се е променила политическата атмосфера в Русия оттогава.

"В рамките на една година "духът на Анкъридж" загуби своите империалистически конотации. На негово място се завърна добре познатата атмосфера на негодувание. Руските вестници са пълни със заглавия, твърдящи, че "Западът мечтае за разпадането на Русия". Заедно с обвиненията срещу Украйна за "внезапна ескалация", това може да се тълкува като опит да се подготви обществеността в Русия - както за евентуална мобилизация, така и за търсене на виновниците за факта, че войната вече е достигнала руска територия."

Севернокорейците купуват време на Путин

Кремъл все още се опитва да избегне мобилизация, отбелязва полският вестник "Rzeczpospolita".

"Путин отчаяно се нуждае отново от подкрепата на Ким, наред с други неща, за да избегне поредна мобилизация. Според украински източници Пхенян е изпратил още войски в Русия, този път между 30 000 и 50 000, заедно с балистично ракетно подразделение, което има девет пускови установки и между 100 и 120 ракети. На 30 юли Киев обяви, че първите две севернокорейски ракети са ударили украински градове. Ако това е вярно, Кремъл ще бъде спестен от необходимостта да използва собствени ракети за кратко време, което ще му позволи да се презареди и да се подготви за наистина мащабни ракетни удари."

Подкопаване на системата

Контактите с членове на руския елит трябва да бъдат подновени, съветва италианският вестник Corriere della Sera.

"Пукатините в Москва вече стават видими. Герман Греф, изпълнителният директор на най-голямата руска банка, дори стигна дотам, че публично заяви, че всички руснаци трябва да искат мир и че руската икономика не може да продължава така. Дойде време европейците да осъществят дискретни контакти с членове на елита, близки до Путин, които са компрометирани, но потенциално биха могли да бъдат нелоялни. Самото налагане на санкции на всички хора на Путин удовлетворява чувството ни за справедливост, но олигарсите остават затворени в собствената си страна и те са принудени да се обединят около Кремъл. Вместо това, ние трябва да премахнем земята изпод краката на Путин и да подкопаем лоялността в неговата система."