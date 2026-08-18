Русия може да започне офанзива в Северна Украйна през февруари, ако проведе нова мобилизация

Русия теоретично би могла да се опита да започне офанзива в Северна Украйна тази година, но в момента няма необходимите условия за подобна операция. Тези условия биха могли да се появят, ако Русия проведе нова мобилизационна кампания след парламентарните си избори през септември.

Генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното военно разузнаване на Украйна (ГРВУ), заяви това в интервю за РБК-Украйна , цитирано от Укринформ.

Според Скибицки, възможността за нова руска настъпателна операция ще зависи предимно от това дали Москва ще проведе друга мобилизационна кампания. Разузнаването би могло да открие признаци на такава подготовка предварително, тъй като при сегашните условия е практически невъзможно да се скрият мащабни мобилизационни усилия.

Разпределителното управление на войските взема предвид и предишния опит на руската армия. Русия започна частичната си мобилизация през втората половина на октомври 2022 г. и до декември някои от обучените части се появиха на бойното поле. Основните сили, способни да участват пълноценно в бой, бяха готови до януари 2023 г.

Скибицки заяви, че ако бъде обявена нова мобилизационна вълна, Русия теоретично би могла да сформира мощна ударна сила около февруари следващата година.

"Така че, ако агресорът започне нова вълна на мобилизация тази година, той би могъл да подготви мощна ударна сила около февруари, в началото на следващата година. И това не изключва руското командване да започне подобна операция през февруари, предвид привързаността на Путин към символични дати“, каза генерал-майорът.

Същевременно той подчерта, че разузнаването в момента не засича нито необходимите войски, нито други признаци, показващи, че Русия подготвя офанзива към Киевска или Черниговска област.

Русия не е готова да прекрати военните действия на бойното поле и не се очаква да бъдат постигнати мирни споразумения до края на тази година.

Междувременно, разузнаването прогнозира, че през есента и зимата руските сили ще съсредоточат атаките си върху обекти на отбранителната промишленост, енергийна инфраструктура, логистични системи и бензиностанции.

"През зимата най-уязвимите ни зони са електричеството и отоплението, така че те също могат да бъдат обект на атаки. Например, неотдавна руснаците разработиха дрон, предназначен да поразява кули и линии за електропренос. Крилата му съдържат експлозивен елемент, способен да реже метал“, каза заместник-началникът на ГРУ.

Освен това, според разузнаването, украинската газотранспортна система и газодобивните съоръжения в Полтавска и Харковска области също са застрашени.