КНСБ призова омбудсмана да оспори пред КС няколко текста от Закона за бюджета

КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът бъде окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби на Закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време.

Текстовете от Закона за бюджета за минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето ѝ, както и този за изчисляването на трудовия стаж при четири часа работа са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество.

От КНСБ казват, че с временен закон, какъвто е този за бюджета през годината, и през заключителни разпоредби се въвеждат трайни изменения с пряко отражение върху доходите, социалната сигурност и придобитите права на стотици хиляди работници и служители и текстовете нямат технически характер, защото от тях произтичат много права - платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за стаж и професионален опит, обезщетения по Кодекса на труда, права при пенсиониране.

КНСБ цитира и решение № 3 от 4 февруари 2020 , по к.д. № 5/2019 г., в което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на Закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от

изпълнението на бюджета.

От синдиката предоставят на омбудсмана детайлен анализ и добавят още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни.