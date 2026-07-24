Огнен апокалипсис във Франция: "Френският Хемптънс“ е под пълна евакуация СНИМКИ/ВИДЕО

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Хиляди туристи бяха принудени да напуснат популярна френска ваканционна дестинация, наричана още "френския Хемптънс". Туристите бяха евакуирани с лодки в опит да се спасят от бушуващите горски пожари.

Районът на Леж-Кап Фере в Югозападна Франция е обхванат от пълна евакуация, докато хиляди хектари гори горят, а вили биват поглъщани от пламъците.

Помощ от Европейския съюз

Френският президент Еманюел Макрон вече поиска помощ от Европейския съюз на фона на ескалиращата борба на страната с горските пожари.

Кадри в социалните мрежи показаха как местните се качват на лодки тази сутрин, за да напуснат района, а репортаж на френска телевизия беше прекъснат от експлозия и огнено кълбо, предизвикани от взривила се газова бутилка.

Местните жители описват стихията като "мегапожар“ и "апокалиптична ситуация", като възможностите за бягство от тесния полуостров са силно ограничени.

"Франция поиска задействане на механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на подкрепление от два хърватски самолета Canadair, два португалски самолета Air Tractor, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия“, написа Макрон в социалната мрежа X тази сутрин.

Софи Брока, префект на региона Нова Аквитания, заяви, че евакуираните от полуостров Леж-Кап Фере могат да отпътуват от кейовете на четири селища в района между 07:00 и 10:00 ч. местно време.

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Всички, които все още се намират в тези селища, трябва да ги напуснат или с лодки, или по единствения път, свързващ района с континенталната част, добави тя.

Огнената стихия е унищожила над 10 000 хектара земя в района на Жиронд, а най-малко 40 000 души са евакуирани от полуостров Кап-Фере. Според Брока пламъците са унищожили 53 къщи и къмпинг, като тя отбеляза, че пожарът остава "непредвидим“.

"Жандармеристите дойдоха и почукаха на всяка врата; огънят беше на около 500 метра, грабнахме някои вещи и си тръгнахме", разказа жител на Льо Порж, намиращ се южно от Бордо.

Кадри от югозападния град Бискарос запечатват сцени на хаос, показващи как автомобили се движат стремглаво по пътищата, за да избягат от приближаващите пламъци.

Друго видео показва коне, тичащи панически по улицата, докато огромен черен облак дим обгръща града.

В Леж-Кап-Фере пожарникар е пострадал, след като газова бутилка се е взривила в горяща къща. Шокиращи кадри показват момента, в който репортер на мястото на събитието реагира на взрива.

Районът е известен със скъпите си имоти и множество посетители през лятото, които отсядат в къмпинги и къщи под наем, добавя The Times.

Софи Брока, префект на региона Нова Аквитания, съобщи, че евакуираните могат да отпътуват от пристанищата на четири селища в интервала между 7:00 и 10:00 часа сутринта. На всички останали в селищата беше наредено да се евакуират – било то с лодка, или по единствения път, свързващ полуострова с континенталната част.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че пожарът в Бискарос е "труден за овладяване“, и добави, че около 100 къщи са изгорели или са били повредени от пламъците.

Пожарникарите в Бискарос са прибегнали до използването на булдозери, за да "създадат защитни линии“, съобщават от местната община.

Повече от 23 000 души са евакуирани от района, като повечето от тях са били в къмпинги или домовете си. Евакуирани са също така детски летен лагер и дом за възрастни хора

Франция е сред страните, най-тежко засегнати от трите последователни горещи вълни, обхванали Европа през това лято. Екстремните температури задълбочиха сушата, затрудниха водоснабдяването и превърнаха растителността в леснозапалима материя. През настоящата година горските пожари вече са изпепелили по-голяма площ от средната годишна стойност за последните две десетилетия. Горещините се посочват като причина за хиляди смъртни случаи на територията на континента.

Video shows massive flames spreading across France's Gironde region as firefighters continue battling wildfire that remains out of control. Blaze, which broke out near Saumos, burns through more than 2,400 hectares and continues advancing toward Le Porge and Lège-Cap-Ferret.… pic.twitter.com/IjjPe6AwF3 — Axis Times (@Axis_Times) July 23, 2026

Властите призоваха местните земеделски производители да съдействат при гасенето на пожарите, като предоставят цистерни с вода.

Извънредно положение в Испания

В четвъртък вечерта Испания обяви извънредно положение, след като горски пожари застрашиха населени места близо до Мадрид и в съседната провинция Авила, което наложи евакуацията на над 10 000 души.

От Министерството на вътрешните работи заявиха, че решението е взето поради едновременното възникване на няколко пожара, неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта от мобилизиране на значителни ресурси от различни държавни структури, което усложнява операциите по гасене и дейностите на Гражданска защита.

Spain declares emergency after wildfires force evacuations of 10,000 people. Spain has seen over 1,00,000 hectares already burned this year, including its second-largest ever fire that consumed some 32,000 hectares in recent days in the province of Guadalajara. pic.twitter.com/TLIf727NGa — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 24, 2026

"Правителството мобилизира всички налични ресурси, за да спре опустошителните пожари, които в момента засягат множество райони: Авила, Леон, Толедо, Мадрид и други части на Испания", написа в Х испанският премиер Педро Санчес.

Той призова гражданите към "изключително внимание“ и спазване на указанията на властите.

В по-късна публикация в X Санчес изрази пълната си солидарност с всички засегнати. "Преживяваме драматична ситуация не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни държави".