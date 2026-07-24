Защо руският "Амазон“ се превърна в мишена номер едно за Украйна?

След като украинските дронове пуснаха полезните си товари върху склада на Wildberries в руския Краснодар, свирепостта на пожара и стената от дим бяха видими от космоса.

Без знанието на работниците, бягащи в тъмнината, на стотици километри разстояние други дронове също се спускаха към съоръжение в Невиномиск.

Междувременно, близо до Москва, пламъците продължаваха да трептят в останките на склад, засегнат дни по-рано.

Война на следващо ниво

Киев започна нова кампания за пренасяне на войната на руска територия.

След месеци на зачестяващи атаки срещу петролни бази и рафинерии, фокусът внезапно се измести към нещо по-неочаквано: складове и логистични центрове на Wildberries – руски гигант в търговията на дребно, често описван като руския еквивалент на Amazon.

През последните дни Украйна нанесе удари по най-малко седем обекта на компанията, наред с по-малки атаки срещу складови бази, използвани от други фирми за електронна търговия. В резултат на нападенията е унищожен до 15% от общия складов капацитет на Wildberries.

В петък сутринта над Санкт Петербург се издигна дим, след като дронове поразиха един от обектите на компанията в логистичния парк "Уткин завод“ (южно от града), както и друг център в района на Шушари.

Някои канали в Telegram съобщиха и за удари по сгради на Wildberries в Твер, Западна Русия и в Симферопол, намиращ се в окупирания Крим.

Украинският президент Володимир Зеленски определи логистичните центрове на компанията като легитимна цел, изтъквайки, че те се използват за снабдяване на руската армия с военни стоки.

Радиостанции, бойна екипировка и бронежилетки са лесно достъпни за продажба, докато чиповете, съдържащи се в електрониката, разположена в огромните сгради, могат да бъдат премахнати и използвани вместо това за насочване на дронове или ракети.

Но ударите имат друг ефект, пише The Telegraph.

Робърт Бровди, началникът на отдела за дронове на Украйна, заяви, че ударите са целяли да разрушат "илюзията за комфортен, добре хранен мирновременен живот, на който се радва послушната биомаса на страна агресор“.

Щетите са невъзможни за скриване.

Въпреки че заснемането им е било забранено, въпросните видеоклипове се разпространяват в чатове в Telegram и в емисиите на Instagram из цялата Федерация.

С близо 80 милиона активни клиенти и около един милион продавачи, Wildberries заема 52% от руския пазар на електронна търговия – пазар, който бележи бурен растеж и се е разраснал с 28% през миналата година.

Унищожаването на складовете на компанията предизвика сътресение сред малките фирми, продаващи стоки чрез платформата. Стотици хора публикуваха видеоклипове онлайн, в които се оплакват, че са загубили големи количества стока и няма да получат обезщетение от компанията.

По-рано този месец Wildberries и друга голяма платформа за електронна търговия – Ozon – актуализираха договорите си с търговците, като изрично посочиха, че не носят правна отговорност за загуби, произтичащи от атаки с дронове. След въпросните удари Yandex Market – още един конкурент на пазара – също бързо промени своите общи условия.

"Лично аз съм пред фалит“, заяви Тимофей, предприемач от Санкт Петербург, който твърди, че е загубил стока на стойност над 50 милиона рубли в Електростал и още 2,5 милиона рубли в Котовск. "От стоките на стойност 53 милиона рубли, които загубих, около 20 милиона бяха закупени на кредит", добавя мъжът.

"Малко преди това Wildberries промени общите си условия, сякаш знаеха нещо предварително. Сега компанията се дистанцира напълно от случая“, каза бизнесменът пред "Радио Свобода“.

Според Сергей Семко, анализатор в изследователската агенция Data Insight, стойността на непродадените стоки на търговците, съхранявани единствено в складовете в Електростал и Котовск, може да възлезе на сума между 150 и 235 милиарда рубли.

Междувременно се очаква ремонтът на складовите бази, при който е засегната площ от около 548 000 кв. м според руския всекидневник "Комерсант“, да струва между 22 и 36 милиарда рубли (211 – 345 милиона британски лири).

След вълна от обществено недоволство Татяна Ким, изпълнителен директор на Wildberries, заяви, че компанията ще предложи обезщетение на "най-малките и най-слабо защитени предприемачи“. Въпреки това, дори онези, които получиха плащания, изразиха недоволството си онлайн, отбелязвайки, че сумите едва покриват част от загубите им, като понякога възлизат на едва 2600 рубли.

Стратегията на Киев

Новата стратегия на Киев се появи, след като Москва премести средства за противовъздушна отбрана, включително такива от района на Арктическия кръг, за защита на някои от най-застрашените петролни рафинерии в страната. Сега обаче е открита по-уязвима цел.

Предвид обширната мрежа от над 200 обекта в цялата страна и общата площ от около 5,2 милиона квадратни метра, защитата на цялата инфраструктура на Wildberries би била изключително скъпа и трудна задача.

"Не съм сигурна как Русия ще успее да защити подобни обекти, тъй като те са физически огромни – освен чрез изграждане на подземна инфраструктура, което би ги направило по-малко уязвими, но изисква време, или чрез подобряване на противовъздушната отбрана“, коментира Емили Ферис, старши научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби (RUSI).