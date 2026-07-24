Божанов за самолетите: Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“

Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин.“ Това каза пред bTV депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов във връзка със самолетите-цистерни на САЩ в „Безмер“.

„В комисията за американските военни самолети в авиобаза „Безмер“ Ивайло Мирчев гласува „въздържал се“, защото не ни беше представен доклад от военното разузнаване. Тоест дори базовата информация не беше налице. След това, на следващата сутрин, докладът пристигна в секретното деловодство. Понеже е секретен, не мога да кажа какво пише в него, но той беше сравнително повърхностен - писан на коляно“, посочи Божанов.

По думите му има и допълнителни причини, поради които е липсвала информация. „Най-важната е дали това е част от някаква сделка. Част ли е от сделка за дерогацията за „Лукойл“, например? Част ли е от някакъв политически пазарлък?“, попита той.

„Докладът беше сравнително повърхностен и не наклони решението в една или друга посока. Управляващите, и лично премиерът Румен Радев, в кампанията обясняваха какъв огромен риск са американските цистерни на българско летище. През годините ни е наричал войнолюбци само защото сме искали да подпомогнем нападната страна. Сега, когато най-накрая той стигна до положение, в което носи отговорност, а не просто да излиза пред микрофон и да казват две-три хубави изречения, се оказа, че нещата са малко по-сложни“, коментира депутатът.

Според Божанов популизмът, който Радев практикува и с който разделя българското общество дълги години, сега малко му се връща. „Това казах и от парламентарната трибуна, че ще ги оставим насаме със собственото им политическо лицемерие и популизъм“.

„Липсва информация дали това не е част от някаква сделка. А той и неговите хора непрекъснато говорят за изгодни сделки. Международните отношения и геополитиката не са сделки, не са далавери, не са „ти на мен, аз на теб“. Те трябва да са базирани на ценности, какъвто е Европейският съюз“, смята Божанов.

„И тъй като виждаме, че той по-скоро отстъпва от европейския консенсус и че това най-вероятно е еднократна сделка, с която да се осигури дерогация за „Лукойл“, го оставихме насаме със собственото му лицемерие“, каза той.

Божанов е съгласен, че е в интерес на България да има бензин. „Това също го казах - разбираме, че подобни действия не се случват в изолация. Само че първо това трябва да ни бъде казано. Да ни кажат: „Ще допуснем самолетите, но след това ще има бензин, защото иначе няма да има.“

„Само че и това не ни беше казано. Вместо това някои депутати от управляващите се опитаха да го представят като велика енергийна сделка. Ето, сега ще разположим самолетите, после ще има бензин и така нататък. Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“, заяви той.

„Не гласувахме в зала. Тези самолети вече бяха на територията на България. И тогава, и сега ние не сме плашили хората, както управляващите и други политически сили го правеха, че има огромен риск и че сега ще започнат да летят ракети към България. Мисля, че това е най-важното - че дори в опозиция действаме отговорно и с говоренето си не всяваме страх“, посочи Божанов.

Божанов: Дефицитът не е просто число, за което някой в Брюксел ще ни се скара

Божанов сподели, че дискусията за Бюджет 2026, както винаги, е била дълга, тъй като материята е доста обширна. „Това, което ние предложихме, бяха серия от мерки - всички бяха насочени към ограничаване на дефицита и свиването му до 3%. Те не бяха приети, поради което дефицитът в момента остава на нивата от времето на правителството на Жан Виденов“.

„Ние предлагахме реформи - някои по-малки, други по-големи, така че този дефицит да бъде свит. Защото негативът от него не е просто едно число, за което някой в Брюксел ще ни се скара или тук ще стои неприятно. Той стимулира инфлацията и дава лоши сигнали към инвеститорите“, обясни депутатът.

„И Теменужка Петкова говореше, че има 18 милиарда дупка в бюджета за 2025 година. После изведнъж тази дупка изчезна. Това винаги е извинението на новите правителства, с изключение на нашето. Винаги се казва: „Предишните ни завещаха огромни разходи.“ Ние всеки път питаме къде са тези разходи - дайте ги перо по перо, както се казва напоследък. Отговор или няма, или е доста несъстоятелен“, смята Божанов.

Депутатът сподели, че със сигурност е имало някакви наследени разходи. „Те не са наши, тъй като последният бюджет, в чието гласуване сме участвали, е този за 2024 година. Сега сме 2026 година“.

„Трупането на дълг много лесно може да се провери. Един колега от „Продължаваме промяната“ си носи една графика, която показва всеки път, когато някой спомене дълга. По време на нашето управление държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт стоеше на едно ниво, дори леко намаляваше. След това той експлодира“, каза Божанов.

„Сигурно може да има и критика към нас. Ние не казваме, че сме направили всичко безгрешно. Въпросът е, че когато дойдеш с 131 гласа, имаш пълен мандат да правиш съществени и дълбоки реформи. Сега казват: „Ще ги направим през 2027 година“, коментира депутатът.

„Отне им два месеца да направят този бюджет, а не един, както например на кабинета „Денков“, който също дойде в края на пролетта. На нас ни отне точно един месец. Когато имаш два месеца, можеш да вложиш повече усилия. Ще видим дали реформите, които предлагаме сега, ще намерят място в бюджета за 2027 година“, посочи Божанов.