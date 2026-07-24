Рязко захлаждане днес, силни валежи, даже сняг в планините

Днес времето над страната ще започне да се променя чувствително. От запад ще настъпи увеличение на облачността, а с преминаването на студен атмосферен фронт на много места ще се развият валежи и гръмотевични бури. Освен силното понижение на температурите, на отделни места се очакват и значителни количества валежи. Очаква се преминаването и на средиземноморски циклон.
Динамично време в по-голямата част от страната
Още през първата половина на деня над Западна и Южна България ще започне бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. До вечерта валежите ще обхванат почти цялата страната, като на много места ще бъдат придружени от гръмотевици и временно интензивен дъжд.
Най-сериозни валежи се очакват в планинските райони на Западна и Южна България.
Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а в Източна България ще се ориентира от север-североизток. Именно той ще донесе по-хладна въздушна маса, която ще понижи дневните температури.
Максималните температури ще бъдат типични за октомври, между 18° и 20°C, в западните райони и 25°-29°C в Източна България.
В София хладно и облачно
Жителите на столицата ги очаква осезаемо по-хладен ден в сравнение с последните дни. Сутринта ще започне с повече слънчеви часове, но още преди обяд облачността бързо ще се увеличи.
Следобед и вечерта над София и околните райони ще се развиват купесто-дъждовни облаци, като се очакват валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. На отделни места валежите могат временно да бъдат по-интензивни.
Максималната температура в столицата ще достигне около 20°C, което ще направи деня значително по-прохладен от предходните.
В планините се очаква слаб сняг
В планинските райони атмосферната обстановка ще бъде най-динамична. Над масивите ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни, но на много места интензивни валежи, придружени от гръмотевици.
Най-големи количества дъжд се очакват в планините на Западна България, Западните Родопи и района на Централен Балкан.
По най-високите върхове температурите ще бъдат достатъчно ниски, за да превалява слаб сняг – необичайна, но напълно възможна ситуация за края на юли при нахлуване на по-студен въздух във високите части на планините.
Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура ще бъде около 10°C на 1200 метра и около 4°C на 2000 метра.
По Черноморието водата по-топла от въздуха
По Черноморието денят ще започне с разкъсана облачност, но следобед тя ще се увеличи и ще стане предимно значителна. Очакват се превалявания от дъжд, като по северното крайбрежие те ще бъдат по-чести и на места по-интензивни.
Ще духа умерен север-североизточен вятър, който ще създава усещане за по-прохладно време.
Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°, температурата на морската вода ще остане приятна – 24°-26°, а морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение 1-2 бала. /Meteo BalkansТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.