Рязко захлаждане днес, силни валежи, даже сняг в планините

Днес времето над страната ще започне да се променя чувствително. От запад ще настъпи увеличение на облачността, а с преминаването на студен атмосферен фронт на много места ще се развият валежи и гръмотевични бури. Освен силното понижение на температурите, на отделни места се очакват и значителни количества валежи. Очаква се преминаването и на средиземноморски циклон.

Динамично време в по-голямата част от страната

Още през първата половина на деня над Западна и Южна България ще започне бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. До вечерта валежите ще обхванат почти цялата страната, като на много места ще бъдат придружени от гръмотевици и временно интензивен дъжд.

Най-сериозни валежи се очакват в планинските райони на Западна и Южна България.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а в Източна България ще се ориентира от север-североизток. Именно той ще донесе по-хладна въздушна маса, която ще понижи дневните температури.

Максималните температури ще бъдат типични за октомври, между 18° и 20°C, в западните райони и 25°-29°C в Източна България.

В София хладно и облачно

Жителите на столицата ги очаква осезаемо по-хладен ден в сравнение с последните дни. Сутринта ще започне с повече слънчеви часове, но още преди обяд облачността бързо ще се увеличи.

Следобед и вечерта над София и околните райони ще се развиват купесто-дъждовни облаци, като се очакват валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. На отделни места валежите могат временно да бъдат по-интензивни.

Максималната температура в столицата ще достигне около 20°C, което ще направи деня значително по-прохладен от предходните.

В планините се очаква слаб сняг

В планинските райони атмосферната обстановка ще бъде най-динамична. Над масивите ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни, но на много места интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

Най-големи количества дъжд се очакват в планините на Западна България, Западните Родопи и района на Централен Балкан.

По най-високите върхове температурите ще бъдат достатъчно ниски, за да превалява слаб сняг – необичайна, но напълно възможна ситуация за края на юли при нахлуване на по-студен въздух във високите части на планините.

Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура ще бъде около 10°C на 1200 метра и около 4°C на 2000 метра.

По Черноморието водата по-топла от въздуха

По Черноморието денят ще започне с разкъсана облачност, но следобед тя ще се увеличи и ще стане предимно значителна. Очакват се превалявания от дъжд, като по северното крайбрежие те ще бъдат по-чести и на места по-интензивни.

Ще духа умерен север-североизточен вятър, който ще създава усещане за по-прохладно време.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°, температурата на морската вода ще остане приятна – 24°-26°, а морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение 1-2 бала. /Meteo Balkans