Много момчета загубиха ума си: Украинският войник, живял година в дупка на фронта

Серхий Криницки наблюдаваше как животът си отива от единствения човек, споделил ада му. Той и неговият другар бяха оцелели близо година заедно в окопите на фронтовата линия. Те бяха убивали руски войници и заедно търсеха храна сред мъртвите. Бяха спорили и се бяха смели сред ужасите. Сега Криницки беше сам.

Украинският войник насочи камерата на телефона си към безжизненото тяло на своя другар, свит в убежището. Виждаше се окървавен крак. Артерия беше прекъсната от шрапнели от бомба с дрон. Той кървеше обилно.

"Сутрин се шегувате заедно", каза 42-годишният мъж пред камерата с вцепенено изражение, мръсно и уморено лице. "А вечер небесните порти ви зоват."

Беше ден 326

Изолираната позиция на войниците е следствие от това как войната с дронове революционизира бойното поле. Технологията принуди и двете страни да се откажат от старата практика за концентриране на войски, артилерия и бронирани машини в сравнително тесен коридор по дълга фронтова линия. Такива видими цели са лесна плячка за евтините, безпилотни летателни апарати, с които и двете страни са залели небето.

Вместо това, и двете армии сега имат много малки екипи, понякога състоящи се само от двама или трима войници, разпръснати в малки землянки по бойно поле с ширина около 30 км, известно като "зоната на поражение" заради постоянната заплаха, представлявана от дроновете. Тези групи се опитват да избегнат откриване и да проникнат в пролуки във вражеската отбрана, често поемайки огромни рискове за минимални териториални печалби.

Обикновено те остават заседнали на позициите си с месеци, тъй като е изключително опасно да се ротират войските. Криницки е бил разположен близо до град Часов Яр в Източна Украйна от 20 април 2025 г. до 31 март 2026 г., казаха той и неговата бригада.

Той е записал серия от видео дневници, използвайки мобилен телефон, понякога захранван от батерии, извадени от свалени руски дронове, документирайки в записи, пропити с ругатни, нечовечността и абсурдността на живота в тясно убежище, около 3 на 4 метра, изкопано под фронтовата линия на ожесточена война.

Reuters е анализирал 22 видеозаписа, предоставени от неговото подразделение, за да разпространи историята на Криницки сред по-широка аудитория, и е интервюирал войника след завръщането му от мисията, за да възстанови този разказ за 346-те дни, прекарани на фронта, почти изцяло в окопите. Това геройство му е спечелило най-високото военно отличие на страната.

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През ден руски войници са напредвали пеша на малки групи, обикновено по двама или трима мъже, понякога се приближавайки на 20 метра, преди украинците да открият огън по тях. Криницки споделя, че е убил 23 врагове от близко разстояние по време на мисията си. Спомня си най-ясно един от първите: войник, ранен от граната. Руснакът се е престорил, че се предава, преди да бъде насочен към него с пушката си.

"Е, аз реагирах", признава Криницки. "Той спря да се прицелва в мен."

В клип от 24 ноември, повече от 200 дни след началото на мисията си, Криницки насочва камерата си към телата на двама вражески войници в зловещата тишина, последвала отблъскването на атака.

"Глупаци", казва той. "Пропълзяха където нямат работа."

Подразделение на Криницки, 24-та механизирана бригада, потвърди, че той е съобщил за убийството на 23 вражески войници. Reuters не успява да потвърди всички аспекти от разказа на пехотинеца. Руското министерство на отбраната не отговори на искане за коментар относно променящия се характер на бойното поле и преживяванията на войниците от двете страни.

Криницки не е бил войник

Той е работил в селското стопанство и строителството, докато инцидент не го оставя в кома за един месец. След това той се прехранва като развъдчик на зайци. В края на 2024 г. е вербуван от офицери по наборната служба от село му Белохирья в Западна Украйна. Те го качват на автобус, отвеждат го в град Ровно и му дават бързо обучение. Той е назначен в 24-та механизирана бригада и изпратен на Източния фронт, където нахлуващата руска армия, със значително по-големи сили от тези на Украйна, атакува така наречения "крепостен пояс", състоящ се от стратегически градове в Донецка област.

Той и двама други войници се укриват близо до Часов Яр през април 2025 г. Там изкопават окоп и Криницки прекарва близо година под земята, докато вражеските сили се приближават. Мъжете знаят, че колкото по-дълбоко копаят, толкова по-големи са шансовете им за оцеляване.

Криницки се шегува, че не знае дали да нарече ямата убежище или гроб.

Когато убежището им е ударено от дронове, те са принудени да копаят обратно в района. В началото на мисията е убит един от другарите си при атака, която оставя Криницки със сътресение на мозъка и временна загуба на слуха. Reuters не разкрива имената на двамата загинали войници по искане на бригадата им.

Криницки и единственият му останал другар също се борят срещу стихиите, запушвайки дупки, за да блокират студените течения, и ограничавайки смените на дежурствата до два часа. Всичко повече от това било непоносимо. Понякога отнемало три или четири дни за да може дрон за снабдяване да премине през вражески огън. За да оцелее, Криницки събирал храна и други предмети от паднали руски войници.

Пехотинецът, който има две деца тийнейджъри, започнал да заснема дневниците през август 2025 г., за да покаже на хората през какво е преминал, когато се е върне у дома, и за да си спомня сам след време.

Reuters провери датата на всички видеоклипове, използвайки метаданните на оригиналните файлове. Във видео от февруари тази година той показва цигарите, които е събрал от паднали вражески войници. Той казва, че е бил обсебен от тези кутии, "както зубър колекционира марки". В друго видео, заснето няколко дни по-късно, той показва покритите с кал "трофейни" пушки, които е конфискувал.

"Това е моят малък арсенал", отбелязва Криницки, гордо изброявайки 13-те огнестрелни оръжия, подредени в редица.

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Въпреки че нито една от страните не публикува данни за жертвите, Центърът за стратегически и международни изследвания изчислява, че руските жертви на бойното поле са 1,4 милиона, включително мъртви, ранени и изчезнали, докато украинските сили са понесли между 525 000 и 625 000 жертви.

Криницки изкопава убежището си в една от най-опасните части на бойната зона.

На 11 март той чул експлозия отвън и веднага се втурнал навън на хладния пролетен въздух. За жалост намерил другаря си да лежи на земята, ранен в крака от удар с дрон. Мъжът го завлякъл обратно в убежището и отчаяно разкъсал дебелите му памучни панталони, за да намери раната, поставяйки му турникет. Ала било твърде късно, за да може да го спаси.

В заповед, получине по радиото, Криницки бил инструктиран да напусне позицията, когато руснаците се приближили. Същата нощ той изпълзял от убежището за последен път, за да се присъедини към няколко пехотни другари, криещи се наблизо, където останали почти още три седмици.

След това те предприели опасен марш към безопасността, на 25 км разстояние, затруднен от отслабеното му състояние след месеци под земята, последван от серия от отчаяни опити за бягство. Той оставил след себе си тялото на приятеля си - човек, когото познавал много добре чрез безброй разговори между вражеските атаки.

През май президентът Володимир Зеленски награди Криницки с медал "Герой на Украйна" за неговата смелост.

"Украинската армия е пълна с хора като него, които са преживели невъобразими неща", казва Андрий Дерун, военен координатор в украинската благотворителна организация "Върни се жив" - една от най-големите в страната, която предоставя оборудване и друга подкрепа на въоръжените сили. "Те могат напълно да унищожат човек", допълва Дерун, който често разговаря с войски на фронтовата линия.

Обратно в Краматорск, източния град, в който се завръща след престой на фронта, Криницки описва психологическото въздействие на безкрайните престои на фронта:

"Много момчета загубиха ума си."

Близо два месеца след като напуска фронтовата линия, вътрешните рани си личат. Криницки се мъчи да сдържи сълзите. Ръцете му треперят. По време на скорошни посещения на Криницки в училища близо до дома му, за да разкаже на учениците за преживяното, той започва по-добре да разбира как другите могат да се възползват от неговите жертви.

"Там, в тези училища, разбрах, че не напразно сме защитавали земята си и тези деца - за да учат и да се любуват на ясното небе."