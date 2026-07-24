Не откриха нарушения за камиона от катастрофата Русе - Бяла

Първоначалната проверка на Областния отдел на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Русе не е установила нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежкото пътнотранспортно произшествие на пътя Русе – Бяла тази сутрин, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

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По-рано днес говорителят на Областната дирекция на МВР в Русе Даниела Малчева съобщи, че четирима души са загинали, а трима са ранени при катастрофата на пътя Русе – Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Сигналът за инцидента е подаден в 9:45 часа. По първоначална информация са се сблъскали тежкотоварен камион и микробус. В микробуса са пътували шестима души.

От прокуратуата уточниха, че четиримата загинали са шофьорът на минивана, две жени и 11-годишно дете.

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Други двама от пътниците - мъж и дете, са настанени за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе.

От прокуратурата обясняват, че към момента самоличността на починалите и на пострадалите не е установена категорично. По предварителни данни те са роднини.

В съобщението от транспортното министерство се посочва, че информацията от тахографа за скоростта на движение на товарния автомобил в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

От министерството уточняват, че водачът на товарния автомобил притежава категория С+Е от 2004 г., има валидна карта за квалификация до 11 май 2031 г. и валидно удостоверение за психологическа годност. Камионът е експлоатиран от около една година и към момента на инцидента се е движел без товар в посока Бяла.

Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването на катастрофата по пътя Русе - Бяла

Разпитват се свидетели и са назначени необходимите експертизи. Участъкът от пътя Русе - Бяла продължава да бъде затворен за движение. Организиран е обходен маршрут през град Две Могили.