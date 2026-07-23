България ли се опитва да цака Украйна, искайки МиГ-29 от Полша?

Освен че спря помощта за Украйна, България сега се опитва да вземе и самолетите МиГ-29 от Полша, които са предназначени за Киев.

Вчера стана ясно, че Полша е получила предложение да прехвърли своите изтребители МиГ-29 на неназован съюзник от НАТО, въпреки че в момента води преговори за прехвърлянето на същите тези самолети на Украйна. Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски, по време на интервю за полското радио ZET на 22 юли, обяви, че въпреки предложението от съюзниците от НАТО, преговорите с Украйна остават приоритет.

"Получихме предложение от един от нашите съюзници от НАТО. Преговорите ни с Украйна обаче остават наш основен приоритет", каза той.

В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29, Полша и България. София постепенно заменя съветските самолети с нови изтребители F-16 Block 70, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г. България засега не е готова да предостави своите МиГ-29 на Украйна заради опасения, че това ще засегне оперативните способности на военновъздушните ѝ сили.

След логичен въпрос от страна на журналиста България ли се интересува от полските МиГ-29, Залевски все пак отказа да назове коя е страната.

Въз основа на публично достъпни данни, България в момента разполага с 16 изтребителя МиГ-29, но само шест са в експлоатация, защото санкциите на ЕС пречат на София да доставя компоненти от Русия.

Министерството на отбраната на Украйна обяви на 18 юли, че Киев преговаря с Варшава не само за трансфер на изтребители МиГ-29, но и за оборудване за поддръжка и системи за техническа поддръжка в замяна на украински дронове.

Трансфер на полски изтребители на Украйна

На 10 декември 2025 г. Генералният щаб на Украйна потвърди разговорите с Полша за трансфер на изтребители МиГ-29, тъй като самолетите наближават края на експлоатационния си живот. На 12 декември посланикът на Украйна в Полша, Василий Боднар, потвърди, че Варшава очаква бойно тествана украинска технология за дронове в замяна на самолетите. Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезарий Томчик заяви, че предложението обхваща шест до осем МиГ-29 от оставащия флот на Полша от 14 самолета.

Бондар обяви през януари 2026 г., че първите четири самолета са готови за доставка и че Киев очаква да получи общо около 10 самолета. На свой ред Косиняк-Камиш отхвърли предложението на 30 юни, заявявайки, че Полша няма да прехвърли МиГ-29 на Украйна.

"Предложих партньорство: изтребители МиГ в замяна на дронове. Украинската страна първоначално се съгласи, но сделката не беше изпълнена. Следователно няма да има МиГ-ове за Украйна", каза той.

Полша сигнализира за подновена готовност да помогне на Украйна на 12 юли, като предложи да модернизира МиГ-29 в замяна на украинска технология за дронове.

Намесата на България

Намесата на България в казуса с изтребителите на Варшава става 10 дни след като Румен Радев проведе срещи с представители на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2 по повод поддръжката и ремонта на българските МиГ-29. Радев обяви, че България ще ще продължи да разчита на МиГ-29, а полската страна е изразила готвовност да продължи сътрудничеството.

Факта, че се опитваме да вземем самолетите на Украйна разгневи депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. В публикация във Facebook той написа:

Току-що от публикации в украински медии се разбра, че държава от НАТО е поискала от Полша старите ѝ изтребители МиГ-29. Индикациите сочат, че тази държава е България.

Ако България наистина е поискала полските МиГ-29, правителството се опитва да отнеме от нападната Украйна самолети, от които тя има нужда всеки ден. Докато Украйна воюва с Русия, кабинетът на Радев очевидно воюва за още съветска техника.

МиГ-29 е славна част от миналото на българската авиация, но не може да бъде план за нейното бъдеще. Вместо да търсят още F-16 и модерни западни самолети, управляващите ровят за допълнителни изтребители в гробището на Варшавския договор.

Старият МиГ-29 може да изглежда евтин при придобиване, но след това данъкоплатците плащат скъпо за всеки негов час във въздуха. България не трябва да се конкурира с Украйна за стари МиГ-ове, а със съюзниците си в НАТО по скоростта, с която модернизира своите въоръжени сили.

От правителство, пълно с кадри от Военновъздушните сили, очакваме да изведе ВВС в XXI век, а не да ремонтира собствената си носталгия. Любовта на един пилот към МиГ-29 е разбираема. Превръщането ѝ в държавна отбранителна стратегия е недопустимо.

Всяко евро, налято сега в морално остарели МиГ-29, е евро, което няма да отиде за F-16, въоръжение, обучение и реална бойна готовност. Полските МиГ-29 трябва да помагат на Украйна да спира Русия, а България трябва най-после да инвестира в бъдещето, а не в безкрайното ремонтиране на миналото.