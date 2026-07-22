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Експерт: Американските самолети цистерни ще бъдат в "Безмер“, но ще кацат и на летището в София

Тодор Иванджиков каза, че дори днес е видял такъв самолет на летището в столицата

22.07.2026 | 22:09 ч. Обновена: 22.07.2026 | 22:09 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Американските самолети цистерни няма да бъдат базирани на летището в София, но е възможно да кацат там за зареждане". Това заяви Тодор Иванджиков от Асоциацията на българската авиационна индустрия по NOVA. Той твърди, че дори днес е видял такъв самолет на летището в столицата. 

По думите му разполагането на до осем американски самолета цистерни в авиобаза "Безмер" има преди всичко логистичен характер. Той посочи, че присъствието на американските военни самолети ще даде възможност на българските военнослужещи да придобият допълнителен опит при съвместната работа с американските си колеги. 

"100% на летище Безмер ще има антидрон системи и допълнително оборудване, което ще пази летището", заяви авиационният експерт.

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Според него България не разполага с достатъчно самолети и военен капацитет, за да защитава сама въздушното си пространство при по-сериозни действия. "Именно затова сме влезли в НАТО и трябва да разчитаме на нашите съюзници", посочи Иванджиков.

Припомняме, че българският парламент одобри разполагането на до осем американски самолета цистерни във военновъздушната база "Безмер" от този петък до 1 октомври. Самолетите ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток.

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