Сняг заваля на Олимп, очакват бяла покривка и на Черни връх

Необичайното застудяване на Балканите вече е факт. Само дни след летните горещини, температурите в планинските райони се понижиха чувствително, а на връх Олимп в Гърция дори заваля слаб сняг - рядко явление за 24 юли, пишат от MeteoBalkans.

Промяната във времето е резултат от нахлуването на по-хладна въздушна маса над Балканския полуостров. Високите части на планините са сред първите райони, където температурите паднаха достатъчно, за да се наблюдават зимни валежи.

Макар снегът да е слаб и да се ограничава само във високите части на Олимп, явлението е показателно за рязката промяна в атмосферната обстановка. През следващите дни времето в региона ще остане по-хладно от обичайното за края на юли, като на много места температурите ще бъдат под климатичните норми.

Този необичаен сняг на връх Олимп привлича вниманието както на метеоролозите, така и на любителите на екстремните атмосферни явления, тъй като подобни случаи през втората половина на юли се наблюдават сравнително рядко.

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Необичайно студено и в България

Краят на юли изненадва с необичайно студено утро и в България.

Драгоман посрещна деня с едва 6°C, София регистрира 9°C, а Кюстендил - 10°C. Това отчетоха синоптиците от Meteo Balkans.

Студът не остава само по равнините. Днес се очакват валежи от сняг на Черни връх и по всички върхове над 2500 метра в Рила и Пирин.

Температурите са с 9 до 16 градуса под климатичната норма за края на юли - отклонение, характерно по-скоро за есенен месец. Преди предстоящото затопляне студеното отклонение ще се задържи още известно време.