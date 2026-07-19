Бонев: Демерджиев не е имал среща нито с министъра на правосъдието на САЩ, нито с шефа на ФБР и ЦРУ

Все още масираната рекламна кампания, която си организира Демерджиев, не е отговорила на главния въпос за посещението на Демерджиев в САЩ - с кого точно се срещна, коментира във фейсбук бившият вътрешен министър Богомил Бонев.

Неговият пресцентър говори за поредица от ключови срещи.

Да видим:

"Среща с помощник държавния секретар Тод Уилкокс.

Някой ще си помисли, че става дума за заместник на държавния секретар Рубио. Но негов заместник е Christopher Landau - Deputy Secretary of State.

Тод Уилкокс е един от многото асистенти в държавния департамент, които даже нямат собствен кабинет. Работят по няколко чиновници в стая. Освен това Уилкокс отговаря за охраната на посолствата на САЩ. Единствената тема, по която може да си говори с някого, но не с министъра на вътрешните работи, е сигурността на посолството на САЩ в България. Най-добре с шефа на полицията или с шефа на СДВР.

Срещнал се и с някакъв конгресмен. Много важно, сигурно е било в приемния му час за граждани.

Прокрадна се срамежлива информация, че го е приел даже зам. министър на правосъдието. Но после това в многобройните групи в интернет, организирани за самореклама от Демерджиев, тази среща изчезва.

Истината е, че даже не е имал среща с министъра на правосъдието, който е и главен прокурор. Не е имал среща с шефа на ФБР и шефа на ЦРУ. А това са задължителните срещи, когато български министър на вътрешните работи се кани в САЩ.

Бил по покана там лично на Марко Рубио. Самият Марко Рубио едва ли е разбрал кой е бил в публиката.

Цялото посещение в САЩ е един балон и прилича на опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал. Те бяха опровергани с документи. А самият Пеевски по същото време, за което е бил в Дубай, се оказа в парламента. Това пък е най-лесното за доказване, защото го има по националните медии.

Проблемът на Радев, който започва застрашително да се увеличава, са вътрешният и външният министър.

Замазването на гафовете им удря по самия Радев.

Ако има малко политически инстинкт, бързо трябва да им намери синекурни длъжности и да се отърве от проблема.

Защото той не може повече да се скрива."