В продължение на близо седем десетилетия севернокорейски младежи прекарват летата в Международния детски лагер Сонгдовон, плувайки, играейки игри и индоктринирайки се по начините на управляващото семейство Ким. Сега към тях се присъединяват стотици руски и китайски деца в демонстрация на нарастващата дипломатическа близост между Пхенян, Москва и Пекин.

Повече от 400 руски ученици се включиха в дейности тази седмица в лагера, който беше санкциониран от британското правителство през май заради участието му в "насилственото депортиране и превъзпитание на украински деца".

Най-голямата група руски деца са от Приморски край, регионът, граничещ със Северна Корея, според независимия новинарски уебсайт NK News.

"На срещата бяха произнесени поздравителни речи", съобщи държавната Корейска централна информационна агенция (KCNA) в репортаж за откриването на новия сезон в лагера. "Фойерверки озариха небето, наред с церемониално изпълнение на ученически духов оркестър и малка барабанна група, както и марш на лагеристите."

През май Северна Корея отзова посланика си в Лондон, след като Министерството на външните работи санкционира лагера Сонгдовон с мотива, че е бил използван за индоктриниране на украински деца, изпратени там от окупирана от Русия територия.

"Ние категорично осъждаме и отхвърляме злонамерените действия на британското правителство, което атакува дори към лагера - свещена база за образование и растеж на децата, за постигане на целта си за политическа машинация", заяви севернокорейското посолство.

Министерството на външните работи заяви, че лагерът "е и е бил отговорен за и предоставя подкрепа за политики или действия, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета или независимостта на Украйна, като участва и предоставя подкрепа за програмата на правителството на Русия за принудително депортиране и превъзпитание на украински деца".

Лагерът Сонгдовон, близо до град Уонсан, е открит през 1960 г. и е приемал деца от други страни от комунистическия блок и от самата Северна Корея

Освен спални помещения, лагерът разполага с аквариум, воден парк, футболно игрище, музей на плюшени животни и достъп до частен плаж. През последните години го посещават деца от страни, включително Китай, Тайланд, Монголия и Мексико.

"Международният детски лагер Сонгдовон, където съвременните жилища на лагеристите са в хармония с красивия плажен пейзаж, разполага с всички необходими условия, за да може учениците да придобият богати знания, благородни морални качества и силна физическа сила", съобщи KCNA през май. "Детски смях и песни на щастие се чуват в лагера през цялата година."

Капацитетът му е увеличен от 400 на 1200 деца по заповед на Ким Чен Ун, когото KCNA описва като "уважаван бащински маршал... надарен с любов към децата", който "безмилостно отделя ценното си време за учениците".

Според Регионалния център за правата на човека, неправителствена организация, базирана в Украйна, там са изпращани и деца от окупираните от Русия части на Украйна.

"Децата там са били обучавани да "унищожават японски милитаристи" и са се срещали с корейски ветерани, които през 1968 г. атакуват кораба на американския флот "Пуебло", убивайки и ранявайки девет американски войници", каза Катерина Рашевска от центъра.