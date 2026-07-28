Проф. Цавков: София трябва да популяризира вековните си дървета

Общинският съветник от “Синя София” проф. Вили Лилков предлага вековните дървета в столицата да бъдат описани в регистър и за тях да се направят образователни и туристически маршрути.

Подобен регистър има към МОСВ, който е достъпен за всички, каза пред Bulgaria ON AIR доц. Евгени Цавков, ръководителят на катедра "Дендрология" към Факултет "Горско стопанство" при Лесотехнически университет.

“С вековните дървета се отнасяме с изключителна почит и уважение, тъй като те играят изключително важна роля в живота ни. Заради това такъв регистър е хубаво да има, защото този, който е в момента, е малко по-труден за опериране. Ние, обучавайки студентите, ходим по маршрути, които има вековни дървета", добави доц. Цавков.

Той обаче е на мнение, че възрастта на дърветата е изключително завишена и даде пример с твърдението, че черницата е на над 600 години.

“Абсурдно е. През 1971-1972 година е била определяна на около 200-220 години. Всяко дърво образува по един годишен кръг всяка година. Годишните пръстени, които се формират, имат тъмна и светла част, което е ранна и късна дървесина. Специалистите трябва да познават биологичните особености на различните видове, включително дали те са бавно или бързорастящи. И когато видът е в оптимума на своето разпространение, то формира нормален растеж и невинаги големият диаметър означава голяма възраст", допълни доц. Цавков в предаването "България сутрин".

Преподавателят обясни и как се определя възрастта на едно дърво - то се проверява със свредел.

“От него се вади проба и може да преброим годишните пръстени. И при черницата, и при Вазовия смърч са взети проби само от началните годишни пръстени, след което получените данни са интерполирани за целия радиус на стъблото. Това е неточен метод, тъй като в края на живота си дървото расте значително по-бавно”, добави доц. Цавков.

Той поддържа тезата, че вековните дървета трябва да бъдат популяризирани.

"Има някои неточности в този регистър - Вазовият смърч, за който стана дума, е заличен от регистъра през 1991 година. Той вече не съществува. В момента най-старото иглолистно дърво е Байкушевата мура, която се намира в Бъндерица. Но иначе по регистъра се води, че е Гранитският дъб в село Гранит, който се води на над 1600 години. Това е доста завишена възраст, но е и доста впечатляващо. В момента той има само един жив клон", коментира експертът.

Доц. Цавков добави, че в момента в регистъра има около 2068 дървета.

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