"Няма парад, няма атака": Русия отново отмени демонстрацията на флота си

В неделя Русия отново отмени ежегодния си военноморски парад, като организира събитие в по-ограничен мащаб, фокусирано върху речта на президента Владимир Путин. Последната неделя на юли традиционно се отбелязва като Ден на Военноморските сили в Русия, в чест на историята и наследството на руския флот. Като част от тази традиция обикновено се провежда ежегоден военноморски парад в Санкт Петербург, чиято цел е да демонстрира военноморската мощ на Русия.

Самият празник е създаден по време на съветската епоха, през 1939 г. – по-малко от две години преди нацистка Германия да нападне Русия, вкарвайки руския флот във войната. За разлика от празника, парадът няма дълбоки корени; той беше въведен от правителството на Владимир Путин през 2017 г. с цел да подхрани руския патриотизъм. Въпреки това оттогава до 2024 г. властите в Кремъл провеждаха флотилията, съпътствана от речи на видни държавни лица и други съпътстващи събития, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

През 2025 г., на фона на войната в Украйна, Кремъл отмени флотилията – централният елемент на тържествата – и направи същото отново този уикенд, за втора поредна година. Другите тържества продължиха според плана, а Путин все пак намери време да се обърне към моряците в щабквартирата на Адмиралтейството във втория по големина град на Русия. Основният парад обаче беше отложен поради опасения за сигурността, по-конкретно че Украйна би могла да нанесе удар с дронове и да вземе за цел такова мащабно събитие.

В началото на юни безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие нанесоха удари по енергийни и военни цели в града, което съвпадна с откриването и закриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург – събитие, което имаше за цел да насърчи чуждестранните инвестиции в Русия. Чрез тези широко отразявани атаки изглежда, че Киев е искал да изпрати посланието, че инвестирането в Русия е свързано с по-голям риск, отколкото Кремъл е готов да признае.

Последният път, когато се проведе военноморски парад, беше през 2024 г.

Дори тогава той беше съкратен поради съображения за сигурност, като в него участваха само 20 надводни кораба, четири платноходни съда и една подводница. След събитието се появиха съобщения, че Вашингтон е призовал Киев да не провежда атака, като е предупредил, че такива действия биха моглида ескалират конфликта.

Тъй като така наречената специална военна операция на Русия в Украйна вече е в петата си година и не показва признаци на разрешаване, а ракетните и дроновите атаки на Украйна на територията на Русия стават все по-чести и по-дръзки, Москва е ограничила или отменила поредица от големи политически и военни събития, главно за да не даде на Киев ясна цел, по която да стреля.

Преди една година, през юли 2025 г., Кремъл реши да не провежда Международния военно-технически форум „Армия 2025“ – най-голямото оръжейно изложение в Русия. През предходната година той беше съкратил изданието от 2024 г. до само три дни, предназначени за представителите на индустрията. От 2022 г. насам Москва също отказа да провежда някога прочутите си Международни армейски игри, като се позова на недостиг на танкове и друго оборудване поради конфликта в Украйна.

Дори ежегодният руски парад по случай Деня на победата, с който се отбелязва победата над нацистка Германия във Втората световна война на 9 май 1945 г., бешеотново съкратен тази година. За разлика от миналите събития, в парада не участваха кадети от руските военни училища и младежки военни институции, а демонстрацията на военна техника беше дори по-бедна от тази през 2023 и 2024 г., когато един-единствен Т-34 от „Великата отечествена война“ трябваше да покаже бронираните възможности на Русия.

Преди непровокираната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. парадът по случай Деня на победата беше грандиозно зрелище, в което хиляди войници маршируваха по Червения площад, придружавани от стотици танкове, бронирани машини и ракетни установки. Твърди се, че именно тази публична демонстрация на военна мощ е вдъхновила президента Доналд Тръмп да организира подобен парад в чест на 250-годишнината от основаването на армията на Съединените щати на 14 юни 2025 г. – дата, която съвпадаше с рождения му ден.

Флотилията по повод Деня на Военноморските сили можеше да бъде просто удобна мишена за Киев. Но Санкт Петербург вече е целева точка с висока стойност за Украйна, просто защото е относително близо до украинската граница и там се намира голяма концентрация на войски и техника. Освен това градът е полезен за пропагандни цели; той е родният град на Путин и ако Путин не е в състояние да го защити, както не успя по време на СПИЕФ, това се отразява зле на неговото лидерство.

Всъщност Санкт Петербург редовно е подлаган на атаки с украински дронове. Киев за последен път нанесе удар по града на 24 юли, като порази два руски логистични центъра и сортировъчни центъра на „Wildberries“. Атаките срещу складовете на „Wildberries“ – компания, която обикновено се счита за руската версия на „Amazon“ – изпълниха небето в покрайнините на града с гъст дим и принудиха самолетите да останат на земята на близкото летище „Пулково“.