Транспортната система в България е достигнала критичния предел на своята устойчивост и реагира хаотично на случайни фактори. Това показват данните от последния анализ на Института за пътна безопасност за периода 1–26 юли 2026 г.

Вместо предвидимост и сигурност, статистиката разкрива опасна неравномерност, която е ясен сигнал за системен срив в управлението на риска:

От ИПБ пишат още, че само за по-малко от два месеца разликата спрямо миналата година се увеличи от 21 на 33 повече загинали, като жертвите от началото на годината достигнаха 261 души. Това показва, че предприетите мерки са погрешни.

Илюзия за безопасност и кървави пикове: За първите 27 дни от месец юли са регистрирани 9 пълни дни без нито един загинал, а 7 дни с по един загинал, В същото време само в 4 отделни дни (7, 15, 24 и 26 юли) формират катастрофалните 19 жертви — това са почти половината (47,5%) от всички 40 загинали на място.

Черният биланс: Общият брой на загубилите живота си достига 46 души,

след като 6 лица починаха впоследствие от тежките си травми.

Поредицата от тежки катастрофи с товарни автомобили и автобуси, при които превозни средства навлизат в насрещното движение или излизат извън пътя, показва сериозни проблеми в системата за пътна безопасност. Според анализа транспортният модел е изправен пред критична нестабилност, а необходимостта от дълбоки промени в управлението на риска става все по-належаща.

Без предприемането на незабавни и ефективни мерки опасността от нови тежки инциденти и още човешки жертви по пътищата остава висока.