КНСБ за бюджета: Дано 2027 г. предложат нещо по-добро

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов разкритикува кабинета “Радев” изаяви, че правителството не е показало никаква политика относно доходите.

“Ще видим какво ще ни предложат в бюджета за 2027 г. и ако нямаме такава политика - ще правим протести. Оставам оптимист и вярвам, че ще ни предложат нещо по-добро”, каза Костов пред Nova news.

Икономистът коментира и решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето върху Закона за държавния бюджет.

"Подходихме наивно към това, допускайки, че тя е представител на БСП. Правителството се определя като център-ляво. Ние три години пазихме механизма за МРЗ от всякакви десни правителства, които се опитваха да го съборят. Всички правителства се опитаха да го направят. Опозицията в момента гласува така, както искаха синдикатите само заради пиар", коментира Костов.

"Нека правителството излезе и да каже това е нашата визия за механизма и да го постави за обсъждане със социалните партньори, тъй като до момента и МТСП пасуваше и си карахме години наред. Надяваме се, че властта ще застане на страната на труда, а не на капитала, защото махането на механизма е плюс за работодателите и то тези, които осигуряват на минимална заплата", подчерта Костов.

По повод изчисляването на трудовия стаж, икономистът на КНСБ заяви, че донякъде има справедливост.

"Какво се случва с отпуските и клас прослужено време, които са директна функция на трудовия договор. Не казвам, че не беше правилно, но трябваше да се отчетат изключенията и да се внесе по-детайлен преглед", попита Костов.