Лекари за фентанила: Убива за минути, нужни са 10 дози антидот

Фентанилът потиска дишането и пострадалите загиват от дихателна недостатъчност, каза пред медиите Симон Аждерян, анестезиолог във Военномедицинска академия (ВМА).

„Никой не посяга към наркотиците, за да стане наркоман или да спре да диша. Всички опиати в началото имат много отпускащ физически и психологически ефект“, каза доц. Людмила Нейкова, ръководител на Клиниката по токсикология във ВМА.

Тя обясни, че дори фентанилът да не е чист, а да е примесен с друго вещество, това в никакъв случай не го прави по-слаб. Добави, че той се комбинира с други вещества, защото се търсят различни ефекти – според финансовите възможности, желания ефект и други фактори. Фентанилът няма мирис и вкус.

По думите ѝ фентанилът е широко разпространен и дори да не може да се говори за пандемия, става въпрос за епидемия.

В линейките има антидот срещу фентанила. Той се конкурира с опиатите за рецепторите в мозъка, които контролират дишането. При тежка интоксикация антидотът трябва да бъде приложен в рамките на минути. Лошото е, че ако за една доза хероин е необходима една ампула антидот, то за фентанила са нужни в пъти повече – около пет до десет, добави Нейкова.

По думите ѝ човек със средно ниво на грамотност би могъл да го произведе.

При тежко отравяне

Според специалистите в линейките има антидот срещу фентанила, който блокира действието на опиоидите върху рецепторите в мозъка, контролиращи дишането.

При тежка интоксикация обаче наркотикът трябва да бъде приложен в рамките на минути. “Докато при една доза хероин обикновено е необходима една ампула антидот, при фентанила може да са нужни между пет и десет ампули“, обясни доц. Нейкова.

Тя предупреди още, че веществото е широко разпространено и макар да не може да се говори за пандемия, ситуацията вече има мащабите на епидемия.

Акцията срещу фентанила днес

От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов във връзка с акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния кв. „Филиповци“. Николов добави, че, ако информацията е вярна, от утре трябва да има недостиг от веществото в страната.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни. „Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, допълни Демерджиев.