Лекари: Повече пари няма автоматично да подобрят здравеопазването

Бюджетът за здравеопазване през 2026 г. надхвърля 5,2 милиарда евро, но според лекари и бивши здравни министри по-големият финансов ресурс няма автоматично да доведе до по-добра система. Сред основните проблеми остават неефективното разпределение на средствата, слабият контрол, високото доплащане от пациентите и задълбочаващият се недостиг на кадри.
В предаването "Денят ON AIR" д-р Мими Виткова посочи, че разпределението на бюджета повтаря модела от предишни години.
"10% е ръстът на средствата за болнична помощ, толкова е и за лекарства. Това разпределение на практика е повтарящо се от години наред", коментира тя.
По думите ѝ същественият въпрос е не само как са разпределени средствата, а как се харчат и кой контролира разходите.
Пари по исторически принцип
Бившият здравен министър д-р Илко Семерджиев определи разпределението като лошо и основано на исторически принцип.
Той посочи, че при 99,8% изпълнение на бюджета за първична извънболнична помощ през 2025 г. увеличението за тази дейност е едва 4,4%. В същото време средствата за лекарства нарастват с 10,2%, въпреки че изпълнението на бюджета в тази област е 95,3%.
Според него това показва трайно фаворизиране на определени разходи, като най-бързо нарастват именно средствата за медикаменти.
Повече пари не означават по-добри резултати
Д-р Стефан Константинов подчерта, че основният въпрос е доколко разходите водят до реален ефект.
"Погрешна идея е, че ако дадеш в един сектор повече пари, автоматично ще получиш по-добри резултати", заяви той.
Подобна позиция изрази и депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев. Според него системата трябва да насърчава качеството чрез позитивни стимули.
Той даде пример с мерките от 2022 и 2023 г., които са довели до значително увеличение на профилактичните прегледи.
Пациентите доплащат 36%
Сред най-сериозните проблеми остава високият дял на разходите, които пациентите покриват сами.
По данни от доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие доплащането в България през 2024 г. е достигнало 36%.
Д-р Семерджиев посочи, че 7% от тези разходи са за стоматологична помощ, 8% за болнична, 11% за извънболнична помощ, а над 67% са свързани с лекарства.
"Държавата е длъжник на всички граждани. Нито е гарантирала достъпна медицинска помощ, нито безплатно ползване, след като човек е здравно осигурен", заяви д-р Виткова.
Кадровият дефицит се задълбочава
Друг ключов проблем е липсата на медицински специалисти. По думите на д-р Симидчиев голяма част от лекарите в страната са на възраст между 55 и 60 години.
Той свърза кадровата криза с мотивацията и условията на труд в системата.
Д-р Виткова предупреди, че недостигът вече засяга областни болници в райони без алтернативни лечебни заведения. По думите ѝ цели отделения и медицински направления са затворени заради липса на персонал, а болничната помощ се концентрира в три-четири големи града.
Болници, които не отговарят на критериите
Участниците в дискусията поставиха под съмнение и ефективността на контрола върху лечебните заведения.
"В момента имаме болници, които не отговарят на критериите за болници", заяви д-р Семерджиев.
Според него здравеопазването е толкова силно регулирано, че трудно може да се говори за реален пазар и конкуренция.
Членът на Управителния съвет на Българската болнична асоциация Андрей Марков също посочи, че липсва ясна визия за развитието на системата. Според него здравните вноски в България остават ниски в сравнение с други държави, а генералният проблем с финансирането не е решен.
Участниците се обединиха около мнението, че без ефективен контрол, стимули за качество и решение на кадровата криза увеличаването на бюджета няма да доведе до съществена промяна в здравеопазването.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.