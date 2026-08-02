Интензивен трафик на ГКПП ''Калотина'' и “Капитан Андреево“

Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата със Сърбия “Калотина“ и на ГКПП “Капитан Андреево“ на границата с Турция , съобщиха от “Гранична полиция”.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“.

През граничните преходи “Илинден“, “Кулата“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония. / БТА