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Интензивен трафик на ГКПП ''Калотина'' и “Капитан Андреево“

На останалите пунктове трафикът е нормален

02.08.2026 | 08:55 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата със Сърбия “Калотина“ и на ГКПП “Капитан Андреево“ на границата с Турция , съобщиха от “Гранична полиция”.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“. 

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През граничните преходи “Илинден“, “Кулата“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония. / БТА

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Тагове:

ГКПП Калотина Капитан Андреево интензивен трафик автомобили
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