Пожарът край Бобошево тръгнал от казан за ракия?

Пожарът, който пламна край бобошевското село Висока могила все още е активен, макар силата му постепенно да намалява.

Огънят вече е локализиран, а действащите огнища са далеч от населените места. Въпреки това екипи на пожарната, горските стопанства и доброволци ще останат на терен и през нощта.

Огънят вчера изпепели къща и три селскостопански постройки. Пламъците са засегнали близо 1200 декара, от които около 300 декара са горска територия.

Версиите за пожара

От къщата, от която се предполага, че е тръгнал пожарът, днес са останали само отломки. Сред тях е открит стопен бидон, в който е имало джибри. Именно това поражда подозренията на местните жители, че огънят може да е тръгнал от казан за варене на ракия.

“Грешка е, не е нарочно направено. Кой иска да му се запали къщата?“, коментират хора от селото пред bTV.

Към момента три са активните огнища. В гасенето участват четири екипа на пожарната, четири екипа на държавните горски стопанства и два доброволчески екипа.

Работата на терен остава затруднена заради силния вятър и високите температури. Около 18 часа е валял дъжд, но той е бил кратък и слаб и не е оказал съществено влияние върху гасителните дейности.

Пожарът не е разширил периметъра си. Димът остава бял, което показва, че огънят продължава да е низов.

Екипи на пожарната ще останат през цялата нощ, за да наблюдават и доизгасят тлеещите огнища. Гасенето ще продължи и утре.