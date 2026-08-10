Крадци отмъкнаха пари и повредиха икони в параклис в село Свирачи

Крадци отмъкнаха пари и повредиха икони при взлом в параклис в ивайловградското село Свирачи, съобщиха от МВР – Хасково.

Сигналът е подаден в неделя сутринта, 9 август, от представител на църковното настоятелство. Пристигналите на място полицаи установили, че в параклиса е проникнато след счупване на стъкло на малък прозорец.

От храма са откраднати монети на стойност около 40 евро, предназначени за закупуване на свещи, както и пари от дарения, чиято стойност не може да бъде установена. При взлома са повредени и няколко икони.

По случая работят служители на Районното управление в Ивайловград.