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Крадци отмъкнаха пари и повредиха икони в параклис в село Свирачи

Открадната сума е 40 евро, както и дарения

10.08.2026 | 12:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Крадци отмъкнаха пари и повредиха икони при взлом в параклис в ивайловградското село Свирачи, съобщиха от МВР – Хасково.

Сигналът е подаден в неделя сутринта, 9 август, от представител на църковното настоятелство. Пристигналите на място полицаи установили, че в параклиса е проникнато след счупване на стъкло на малък прозорец.

От храма са откраднати монети на стойност около 40 евро, предназначени за закупуване на свещи, както и пари от дарения, чиято стойност не може да бъде установена. При взлома са повредени и няколко икони.

По случая работят служители на Районното управление в Ивайловград. 

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