Стотици културни събития са под въпрос заради липса на пари

Десетки фестивали и значими културни събития у нас са на ръба да не се реализират поради липса на финансиране, алармират от независимия културен сектор.

"Миналата година, съгласно действащото законодателство, през лятото се проведе процедура, с която се избраха кои от събитията, които са посветени на бележити годишнини, други събития с местен и национална значимост, и най-големите фестивали, да бъдат подкрепени от правителството през един инструмент, който за кратко наричаме "културния календар на министъра". Но иначе съществува под друго име - "Фестивали, събития, чествания" в бюджетната програма. Това премина с решение на МС в края на 2025 година, което не беше обезпечено от държавния бюджет, защото правителството вече си тръгваше", каза Весела Кондакова от "Топлоцентрала" в студиото на "България сутрин".

"Моята изненада беше, че тази година по време на разглеждането на бюджетната процедура изобщо не беше заложена сумата, която присъстваше в това решение на МС, а междувременно разбрахме, че само част от колегите са били подкрепени. Съответната процедура се гледа в средата на годината, а от 1 до 7 месец някои от събитията са били подкрепени, а на други не им е даден шанс. По време на служебното правителство се опитваха да наваксат с всички събития, но там се действаше по преходен бюджет", допълни Кондакова.

Тогава правителството е обезпечавало събитията месец за месец.

"Ние очаквахме процесът да се успокои, да видим средствата за оставащите събития до края на годината - да се появят в проектобюджета, но това не се случи. Заради това от независимия културен сектор се обединихме да структурираме диалога с Министерството на културата", смята гостът.

Всички събития до края на годината остават под въпрос, те са около 100.

"Миналата седмица излезе потвърждение, че ще бъдат подкрепени 24 от тях, за периода до края октомври. Но има много събития, които са в периода август-октомври, които не попаднаха в този списък на МС. Те не знаят какво ще правят", подчерта Кондакова.

Консултантът музикални и фестивални проекти Екатерина Петрова поясни, че проблемите, пред които са изправени, са много сериозни.

"Ние имаме събития, за които все още нямаме получено финансиране. Другият проблем, пред който е поставен секторът, е, че информацията от Министерството на културата е, че 20 проекта ще бъдат финансирани, само че дейностите по тях все още не могат да бъдат започнати, тъй като все още колегите не са сключили договори. Това допълнително забавяне се отразява пагубно на реализацията на тези културни прояви, за които ние чакахме доста дълго време", добави Петрова в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите ѝ стана ясно, че няма яснота на какъв принцип са избрани проектите.

"Ние имаме проекти, които са в края на август, в началото на септември и все още не са включени в списъците на тези, които ще получат финансиране от страна на Министерството на културата. Реализацията на подобна културна проява, независимо дали е музикална, театрална или фестивална, изисква огромни усилия на много екипи, на публики, на местни общини и партньорски организации. В най-добрия случай започва година преди датата на провеждането", поясни Екатерина Петрова.

"Това, което Министерството на културата в момента се опитва да направи, е, че предлага на МС на части да одобрява групи от тези събития. Само допълнително забавя целия процес. Не успяхме да се срещнем с министър Милошев. Нашата идея и нашето предложение е да бъде учреден експертно-консултативен съвет, който да се занимава с темите на независимия сектор", коментира Весела Кондакова.