Украинец пробва да подкупи полицай с 20 евро при регистрация на кола

Украинец, който пребивава постоянно в България, е направил опит да подкупи полицейски служител в Хасково, съобщиха от МВР.

На 6 август около 12:00 часа 46-годишният мъж, който е с адрес в Димитровград, посетил сектор „Пътна полиция“, за да представи документи за регистрация на лек автомобил. При техническия преглед било установено, че на автомобила липсват две седалки. Мъжът бил върнат, за да отстрани проблема.

При повторното подаване на документите служителят Андон Димитров видял, че между тях са поставени две банкноти от по 10 евро.

Техникът на канала установил, че собственикът на автомобила не е поставил седалките. Икономически полицаи са снели обяснения от мъжа, а работата по случая продължава.

В края на юли на територията на област Хасково бе задържан и водач на товарен автомобил с турско гражданство при опит да подкупи полицейски служител с цел да осуети действието по служба.