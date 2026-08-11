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Валентин Радев призова да не се изпреварва разследването в ЕМКО за евентуална външна намеса

Бившият министър на вътрешните работи похвали бързата евакуация на около 300 работници

11.08.2026 | 10:08 ч. Обновена: 11.08.2026 | 10:11 ч. 9
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Бившият министър на вътрешните работи и експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев коментира пред БНТ, че взривът във военния завод е най-вероятно от обикновена промишлена грешка. Той посочи, че от 2000 година насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но "ЕМКО" се отличава с липсата на загинали и ранени за този период.

"0 смъртни случаи. 0 нараняване има", каза той.

Експертът определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието.

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Според него обаче, има сериозни разногласия - дали има външна причина за взрива.

"Ръководството, в лицета на Гебрев, може би, защото не е казано кой, но ръководстовто на ЕМКО казват не е вътрешна, има външна намеса. Той казва обратното техния човек в Белица, същото веднага обаче го разказва и министърът, което за мен е грешка. Значи няма разследване, няма нещо, не може да се изпреварват събитията и да се обяснява има или няма. Има вече досъдебано производство от окръжния прокурор, да се изяснят причините, вещите лица ще кажат каква е причината за взрива и да онговорят ня този въпорс има ли външна намеса или няма."

Взривът във военния завод "ЕМКО" край Трявна отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия, коментира Радев. Според експерта по боеприпаси и взривове и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен.

Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол.

 

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Тагове:

Валентин Радев разследване ЕМКО външна намеса
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