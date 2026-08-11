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Инцидент с млад мъж на Витоша, повикана е въздушна линейка

Две акции са провели спасителите от ПСС в района на Боровец

11.08.2026 | 10:00 ч. Обновена: 11.08.2026 | 10:03 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Към 12:30 ч. вчера е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС. 

Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14:00 ч. Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница. 

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.

 

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