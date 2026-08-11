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Голям пожар е пламнал край благоевградското село Дъбрава

Към момента не е ясно каква точно площ е засегната

11.08.2026 | 18:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Пожар е възникнал в благоевградското село Дъбрава, като огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти между домовете на хората, съобщават от БГНЕС.

На място работят два екипа на пожарната, като се очаква пристигането на допълнителни противопожарни автомобили. В гасенето са се включили служители на горското стопанство и местни доброволци.  Основните усилия са насочени към локализиране на огъня и ограничаване на разпространението му.

Към момента няма официално потвърдени данни за пострадали хора или нанесени щети по жилищни сгради. Не е уточнена и площта, която е обхваната от пожара, както и причината за възникването му. Ситуацията остава динамична, като пожарните екипи продължават работата на терен.

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