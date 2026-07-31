Асен Василев е сигурен: Гюров ще е президент на България

Лидерът на опозицията Асен Василев от “Прогресивна България” няма да се кандидатира за президентските избори, но е сигурен, че Андрей Гюров ще ги спечели.

На въпрос дали биха се съюзили за президентските избори в подкрепата на общ кандидат, Василев отговори с категоричното “Не”.

“Андрей Гюров ще е президент на България. Той трябва да убеди над половината граждани, че може да бъде независим, коректив на властта, когато тя бърка, да бъде балансиран и да направи едни честни избори”, подчерта лидерът на ПП.

“Това са най-мажоритарните избори в страната. Вие не избирате партия, а личност. Избирате главнокомандващ, човекът, който да ни представлява в международно отношение. За да може един човек да бъде обединител на нацията, той трябва да е надпартиен”, на мнение е Василев.

Жалбата до КС

Относно жалбата, която ПП внесе в Конституционния съд, Василев каза, че тя е внесена заедно с ГЕРБ.

“Ние подготвихме мотиви, които са много ясни и дадохме на г-жа Йотова. Те са свързани с противоконституционност на разпоредбата да се вържат заплатите на съдиите с депутатските. Това е политизиране на съдебната система по абсолютно недопустим начин. Две други разпоредби, които нямат нищо общо с Бюджет 2026, тъй като започват да работят от 2027 г., но въпреки това бяха прокарани с този бюджет без обществено обсъждане. Едната е свързана с отмяната за механизма на определяне на минималната работна заплата. Трето - отнемат се права на тези, които работят на непълен работен ден”, обясни пред БНТ Васиев,

“Това, което ГЕРБ са направили е съвсем друга атака - те казват, че бюджетът не отговаря на Закона за публичните финанси, понеже дефицитът е много висок, което също е вярно. Ние изпратихме нашата жалба на колегите и от ГЕРБ, “Демократична България” и “Възраждане”, допълни политическият лидер.

Василев припомни, че са подписвали касационни жалби на “Възраждане” за касиране на изборите. “Ние сме абсолютно последователни, че ако има нарушения на Конституцията - подписваме”, каза още бившият финансов министър.

Критики към управляващите и бюджета

“За трите години, 22-ра, 23-та, 24-та, когато аз и моят екип сме подготвили бюджети, са взети по-малко дългове взети заедно, отколкото през настоящата година”, каза още Василев.

С тези думи той очерта основния финансов разлом между управлението на "Продължаваме промяната" и настоящата бюджетна политика. Според него твърденията за голямото харчене в миналото са просто една голяма лъжа, целяща да ограничи парите на българските граждани, докато в същото време текущото правителство поема нов дълг с безпрецедентни темпове.

Василев изрази остро възмущение от липсата на прозрачност в разходната част на бюджета, където милиарди левове остават неописани в официалните документи.

Бившият финансов министър беше особено критичен към административната подготовка на финансовата рамка: "Когато един министър не знае къде са 40 милиона евро в бюджет, който той е написал, това не е меме, това е некомпетентност."

Василев посочи, че в момента се наблюдава рецидив на лошите практики, като направи аналогия с бюджета за 2025 година, който според него също е бил базиран на нереалистични приходи. Той предупреди, че пътят, по който поема страната сега, напомня на модела на Орбан в Унгария, докато по негово време България е успяла да се отлепи от последното място в Европа по икономически показатели.