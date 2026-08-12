Париж затяга правилата за е-тротинетки: глоба от 135 евро без каска

Парижката полиция прилага нови правила, изискващи от водачите на електрически тротинетки да носят каски и светлоотразителни елементи, след като броят на инцидентите с такива превозни средства се увеличава, пише Euronews.

Париж предприема мерки за прилагане на правилата за потребителите на превозни средства като електрически тротинетки, сегуеи и електрически скейтбордове, тъй като катастрофите с такива устройства продължават да се увеличават във френската столица.

Полицейските служители са започнали целенасочена операция в града, за да наложат нова заповед за носене на каски и светлоотразителни елементи, която влезе в сила на 7 август.

Според полицията, тези, които бъдат хванати без каска, ще бъдат глобявани с 135 евро, докато водачите, забелязани без светлоотразителни елементи, ще бъдат глобявани с 35 евро.

Елен Денешер, говорител на парижката полицейска префектура, подчерта необходимостта от новите мерки.

"От началото на годината 136 произшествия с телесни повреди са включвали превозни средства от този вид, което е увеличение с 12%. Следователно това е единствената категория участници в движението в Париж, при която произшествията с телесни повреди се увеличават", каза Денешер.

Тя отбеляза, че докато някои колоездачи вече спазват правилата, други виждат правилата като допълнителна тежест. Но тя подчерта, че "носенето на каска намалява тежестта на тези инциденти".

Обществената реакция в Париж обаче остава разделена.

Софтуерният разработчик Игор Монтейро, който вече носи предпазна каска, похвали прилагането.

Юсеф Мурги, татуист, призова другите потребители да обмислят рисковете от карането без предпазна екипировка.

За други глобата изглежда твърде голяма.

Противниците на новите правила ги критикуват като прекалено рестриктивни, твърдейки, че това трябва да се остави на личен избор.