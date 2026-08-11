Нелепа катастрофа: Самолет блъсна Фиат Панда ВИДЕО

Нелеп инцидент е станал в понеделник, 10 август, на летище Милано Линате. На видео, заснето от охранителни камери, се вижда как частен самолет, който е рулирал към пистата за излитане, блъска... автомобил, който му пресича пътя.

Видеото от охранителните камери на Линате, разпространено от Corriere della Sera, показва последователността на удара. Частният самолет . Hawker Beechcraft 400A с регистрация I-Aerb - се е движел по пистата с позволение от контролната кула. ​​В един момент отляво се появява бял Фиат Панда, който продължава право напред, без никакви признаци шофьорът да забелязва самолета. Автомобилът пресича пътя на огромната машина, а тя се врязва в него.

Първоначалните оценки показват, че хората в автомобила не е възможно да не забележат приближаващия самолет. Следователно, разследващите подозират, че шофьорът може да е претърпял внезапен медицински проблем или да е бил силно разсеян, вероятно поради употреба на мобилен телефон.

Онлайн се появи и снимка на протокола при сблъсъка, която предизвика серия от забавни коментари.

Междувременно работниците съобщават, че трафикът по пероните "на всички италиански летища постоянно се влошава и вече не реагира ефективно на текущия трафик".