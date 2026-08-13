За първи път в България: Медици от ВМА трансплантираха черен дроб и бъбрек на един пациент

Специалистите на Военномедицинска академия (ВМА) записаха нова страница в историята на българската трансплантология. За първи път в България на един пациент бяха трансплантирани едновременно два органа – черен дроб и бъбрек.

Реципиентът е едва 20-годишен младеж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Неговият шанс за "втори живот” идва след донорска ситуация в УМБАЛ "Свети Георги“-Пловдив. Донорът също е млад мъж – на 20 години.

Експлантацията на органите бе извършена в УМБАЛ „Света Екатерина“ от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. След това започва същинската битка със сложната интервенция, която събра в операционните зали две трансплантационни направления, развивани последователно през годините във ВМА, и десетки специалисти с различна експертиза.

Първо бе трансплантиран черният дроб от екип на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология: професор Никола Владов, професор Васил Михайлов и д-р Цветан Тричков.

Операцията продължи стандартно като време – 5 часа. Беше трудна като цяло. В момента пациентът е в задоволително състояние, екстубиран, контактен и адекватен, коментира професор Владов.

След трансплантацията на черния дроб идва ред на втория жизненоважен орган – бъбрека. Тази част от интервенцията бе поета от съвместен екип на Клиника „Урология“, ръководена от професор Илия Салтиров, и Клиниката по съдова хирургия. В него участваха капитан доцент Светозар Марангозов, д-р Огнян Гъцев и д-р Виктория Тодорова.

Бъбречната трансплантация продължи около 4 часа. В случая ние сме малко облагодетелствани по отношение реакция на отхвърляне на органа, тъй като новият черен дроб все пак филтрира някои антитела. Особеното тук беше изключителната координация между всички участници – на практика ние нямаме загубено време, всичко следваше технологично едно след друго. Това говори за много добра подгототвка на екипите, което пък може да се случи само в такава болница като ВМА, посочи от своя страна професор Салтиров.

Зад двете трансплантации обаче стои много повече от работата на хирургичните екипи в операционната зала. От подготовката на реципиента и експлантацията на органите, през двете последователни трансплантации, до интензивното лечение и последващите грижи – десетки специалисти от различни структури работиха в пълен синхрон. При интервенция от такъв мащаб всяко действие е част от прецизна последователност, в която времето, координацията и решенията на всеки от екипите са от ключово значение.

Съществена роля за успешното провеждане на трансплантациите има анестезиологичният екип, ръководен от професор Евелина Одисеева и д-р Едлир Груда. В подготовката, оценката и последващото лечение на пациента участват и специалистите от Клиниката по гастроентерология, ръководена от професор Крум Кацаров – доцент Марина Конакчиева и д-р Румяна Гледжарска, както и нефрологичният екип на професр Райна Робева и доцент Даниела Петрова.

Така близо 20 години след началото на чернодробната трансплантационна програма и само месеци след старта на бъбречните трансплантации във ВМА опитът на различни поколения и специалности се срещна в една операционна – за първата в България комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек при един пациент.

Зад медицинския успех обаче стои решение, взето в момент на огромна човешка загуба. Ръководството на ВМА и лично генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски изказва своите най-искрени съболезнования и дълбока признателност към близките на донора. В един от най-тежките моменти за своето семейство те са намерили сили да вземат решение, с което дават шанс за живот на друг млад човек.

Признателност и към десетките специалисти на Академията, чиято работа често остава далеч от общественото внимание, но които са възприели трансплантационната програма като кауза на цялата болница. Благодарност и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и към екипите на УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив и УМБАЛ „Света Екатерина“ за отличната организация, координация и взаимодействие при реализирането на донорската ситуация, заявяват от ВМА.

От съобщението на "Медицински надзор" става ясно, че още двама поциенти са получили шанс за живот.

Сърцето беше трансплантирано на 41-годишен мъж в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София. Другият бъбрек беше трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София.