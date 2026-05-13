Понятията ''справедлива цена'' и ''прекомерно висока цена'' влизат в закона

Народното събрание обсъди и прие на първо четене законопроект на "Прогресивна България" за промени в Закона за защита на конкуренцията.

От формацията на Румен Радев предлагат удължено действие на някои от разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото - като забраната да бъдат налагани неоправдано високи цени на стоките и услугите.

Подкрепа за законопроекта на ПБ дойде само от групата на ДПС на Делян Пеевски. Против бяха осем депутати от "Демократична България" (ДБ) и 14 от "Продължаваме промяната". Въздържаха се народните представители от "Възраждане" и 11 от ДБ. От ГЕРБ-СДС не участваха в гласуването.

Свързани статии Промените в Закона за защита на конкуренцията защитават малките производители

След приемането на измененията в закона на второ четене в него ще се запишат понятия като "справедлива цена", "прекомерно висока цена" и "съвместно господстващо положение".

С промените се предлага разширяване на обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаване на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията.

В хода на дебата от опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обосноват защо ги вдигат.

Явор Гечев от "Прогресивна България" (ПБ) посочи, че се опитват да направят регулация на пазара без да дават задължителни цени. Сърцето на това законодателно предложение е допълнението в нелоялните търговски практики, които до този момент бяха 13, посочи той. Гечев обясни, че централният регистър няма да влезе цялостно и бързо, а поетапно ще изсветлява цялата структура на пазара и ще намали административната тежест. Той отбеляза, че се въвежда и понятието "съвместно господстващо положение" и "прекомерно високи цени".

От опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените.

Богдан Богданов от ПП оцени като положителна мярка разширяването на обхвата на забраните за нелоялни търговски практики. Той обаче посочи, че ако се въведат репресии срещу вдигане на цените, икономическите оператори могат да вдигнат цените веднага.

Владислав Панев ДБ посочи, че законопроектът предполага повече натиск от държавните към търговците и производителите, което не е ефективно, и изрази опасения за превантивно поскъпване на продуктите още преди законите да са влезли в сила.

Константин Проданов от ПБ обясни, че днешният законопроект върви ръка за ръка с промените в Закона за защита на потребителите, които ще бъдат обсъдени утре в пленарната зала. Той посочи, че разширената дефиниция на нелоялни търговски практики влиза веднага след като законът бъде приет. Вдигане сега превантивно на цени, за да се избегне да ги вдигат впоследствие, няма да стане, защото другият закон, който ще се гледа утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година, отбеляза Проданов. Няма как превантивно да вдигнат цените, защото ще трябва да обосноват защо ги вдигат, обясни той.

Атидже Вели (ДПС) посочи, че очакванията на хората за справяне с високите цени са насочени към по-голяма роля на държавата. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока, посочи тя. Депутатът от ДПС коментира, че с централизирания регистър се създава излишна тежест за малките производители.

Явор Гечев (ПБ) посочи, че преките доставки са изключени от регистъра. Първият търговец въвежда данните в регистъра, малките ги няма и земеделците ги няма, обясни той.

Димо Дренчев („Възраждане“) коментира, че този законопроект няма да окаже влияние върху цените, поне не през тази година, но е стъпка напред. Има текстове, които преобръщат правото с хастара навън – фирмите, заподозрени в господстващо положение, трябва да доказват, че няма такова, посочи той. Има риск законопроектът да не свали цените, а да има обратен ефект, каза Дренчев. Недейте да назначавате още хора в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да вдигате държавните разходи, призова той.

Милен Трифонов (ПБ) се съгласи, че мерките няма да заработят от първия ден, но Министерският съвет (МС) ще направи всичко възможно максимално бързо да бъдат приети съответните наредби. КЗК в момента е с ограничен ресурс и, ако няколко допълнителни служители ще допринесат да се ограничат цените, това би бил оправдан ресурс, смята той.

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) каза, че законопроектът ще получи подкрепа от групата на ГЕРБ-СДС, защото са необходими бързи мерки за справяне с повишаващите се цени. Той посочи, че шест месеца е твърде дълъг срок за подготовка на наредбата. Според него може по-амбициозно да работи МС и мнозинството.

Константин Проданов (ПБ) прие забележката и се съгласи, че сроковете могат да бъдат и по-кратки.