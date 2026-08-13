Модернизираха изцяло ДГ "Славейкова поляна" в София, разкриват две нови групи

За първи път у нас откриха спортна площадка на покрива на детска градина. Тя се намира в напълно променената 141-ва детска градина "Славейкова поляна" в столицата.

Благодарение на мащабния ремонт се разкриват две нови групи и допълнителни места за децата. Обновяването е финансирано с над 1 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, а над 1,9 млн. евро са собствен принос на Столична община.

Цялостно обновяване, първата в България спортна площадка на покрива и модерна фотоволтаична инсталация - това са само част от подобренията, на които вече ще се радват децата и екипът на столичната градина.

"Градината е построена през 1963 г. и през годините е претърпяла доста промени, но в момента виждате наистина мащабна промяна. Разликата е огромна – най-вече с фотоволтаиците. Горда съм, че постигнахме това със съдействието на Столичната община и всички институции. Благодарна съм на колегите, които са до мен рамо до рамо. Създаде се чудесна среда, за да могат децата да растат, да се учат и да се възпитават в прекрасни условия", заяви директорът на ДГ 141 "Славейкова поляна" Бойка Стефанова.

Проектът е финансиран от Изпълнителна агенция "Програма за образование" по Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Откриваме поредния успешен обект на образователната инфраструктура в Столичната община. Близо 330 милиона евро е общата инвестиция за обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост. До момента 80 училища и 50 детски градини са напълно модернизирани и оборудвани. В момента агенцията сключва и 320 договора с училища за превенция на агресията. Тези проекти ще подкрепят учителите да разпознават рано тези прояви и ще дадат възможност за назначаване на допълнително психолози", уточни изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование" Иван Попов.

Занапред в 141-ва детска градина "Славейкова поляна" деца ще се приемат в още две нови групи.

"Откриват се две нови групи за 54 деца. Важното е, че направихме основен ремонт на сградата, строена през 60-те години. Сега малчуганите ще прекарват деня си в изключително модерно съоръжение. Децата ще се радват на съвсем различна среда – нов физкултурен салон, открити и закрити площадки, нова музикална зала и тематично оформление на групите, за да усеща всяко дете своята принадлежност", коментира кметът на София Васил Терзиев.