Шкварек за Евровизия: Бургас е най-чистият град у нас, а София е гето

Бургас е най-чистият град у нас, а София е гето, управлявано от некадърник. Борисов командва целия свят, докато е в опозиция, това написа във фейсбук политическият анализатор Кристиян Шкварек по повод на това, че Евровизия ще бъде проведена в Бургас, а не в София.

Ето и пълният текст на поста му:

"ПОТВЪРЖДАВАМ конспиративната теория на демократичната общност в момента около решението Евровизия да се проведе в Бургас и дори ще дам малко информация "от кухнята" как точно се случи (бях там) :

Значи, Бойко Борисов звъни на премиера Радев и му казва: "Слушай са, пращаш Евровизия в Бургас при моя кмет, за да го вдигна после за президент срещу твоя кандидат и така да ви бия!". Радев отговаря с "Тъй вярно, генерал Борисов!" и нарежда да се изпълни Неговата воля.

После Борисов звъни на Урсула и ѝ казва: "Слушай са, звъниш на организаторите на Евровизия и нареждаш да приемат Бургас за локация, че да прецакаме Васко Терзиев, разбра ли ме!" Урсула отговаря: "Щом е, за да прецакаме Васко, винаги!"

По някое време звъни и на Путин, понеже то такова нали там руснаци по морето, абе има връзка.

Най-важното е категорично да не вярвате, че решението е взето просто, защото Бургас беше превърнат в най-чистия и подреден град в страната, а София вече близо 4 години се управлява от един некадърник - олицетворение на цяла общност от некадърници с претенции. Целият град е в графити като гето, улици и тротоари се рушат, градинките са по-обрасли от всякога, а кофите преливат въпреки това, че Терзиев подари боклука в почти всички райони на едни и същи "хора с прякори".

Но не, категорично не е заради това. Заради конспирацията е, и почти божествените сили на Борисов да командва целия свят, докато е в опозиция".

По-рано генералният директор на БНТ Милена Милотинова обяви, че конкурсът "Евровизия" 2027 ще се проведе в Бургас.

Полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май.