Сигнал за боен снаряд край морето, оказа се кух предмет

Тази сутрин малко след 10 часа граждани са подали сигнал на спешния телефон 112 за опасен предмет в морето край Тюленово, наподобяващ боен снаряд.

Веднага са били мобилизирани екипи на МВР и Морска администрация. Към мястото, откъдето е подаден сигнала, е тръгнал и областният управител Руслан Томов, за да координира действията на място. Районът бе взет под наблюдение от служители на Гранична полиция и Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни от дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, обектът се е намирал на около 100 метра навътре във водата. Заради бурното море, което днес според НИМХ е с вълнение от 3-4 бала, и специфичната посока на вятъра, предметът е започнал да дрейфа на юг в посока Шабла и нос Калиакра. Първоначално е бил оприличен на стартов двигател от ракета.

Малко по-късно след направен обстоен оглед от специалисти стана ясно, че плаващият обект е кухо съоръжение, което не носи никакъв заряд и категорично не представлява опасност за хората или корабоплавнето в района.

Движението на предмета продължава да се следи от граничните патрули заради силното вълнение, като се предприемат действия за окончателното му обезопасяване. / БГНЕС