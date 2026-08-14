83-годишен мъж стреля с арбалет по млад мъж от тераса в Пловдив

83-годишен мъж е стрелял с арбалет от терасата на жилището си в пловдивския квартал "Кършияка". При инцидента няма пострадали, съобщиха от полицията.

Случаят е станал известен, след като на 11 август в социалните мрежи е публикуван видеоклип, на който се вижда как възрастният мъж насочва арбалет към 18-годишен младеж, разхождащ кучето си в района на ул. "Добрoтич" и бул. "Победа".

След като се самосезира по разпространените кадри, полицията е установила двамата участници. 83-годишният мъж е отведен в Трето районно управление, а арбалетът е предаден доброволно и е иззет.

Началникът на сектор "Криминална полиция" в Пловдив главен инспектор Петър Искров обясни, че оръжието е саморъчно изработено и по информация на полицията не попада под забраните на закона.

По данни на разследващите между възрастния мъж и младежа е имало предишен битов конфликт. Причината била междублокова градинка, за която 83-годишният се е грижел. Според полицията младежът и кучето му са навлизали в тревната площ, което предизвикало спорове между двамата. Подобен конфликт е имало и няколко месеца по-рано.

От полицията уточняват, че макар на видеото да изглежда, че арбалетът е насочен непосредствено към младежа, изстрелът е произведен на около 4-5 метра встрани от него. Няма данни възрастният мъж да е целял да го нарани.

И двамата участници са заявили пред полицията, че съжаляват за случилото се и няма да допускат ново изостряне на конфликта.